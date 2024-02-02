Чиновница из Москвы едет в Екатеринбург для борьбы с граффити

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Ранее она просила своих подписчиков присылать ей снимки незаконных граффити. Об этом сообщила сама Екатерина Мизулина. Чиновница подчеркнула, что ей важны адреса и изображения, чтобы приступить к устранению незаконных надписей.
Руководитель «Лиги безопасного интернета» привлекла внимание общественности своими обращениями к правоохранительным органам в отношении представителей культурной сферы.
К примеру, она подавала жалобы в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркотков и публикации запрещенной информации. Также Мизулина привлекла внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который рассматривал возвращение в РФ из-за границы, хотя впоследствии передумал.
Ранее остановки в Екатеринбурге обезопасили от расклейки объявлений с помощью граффити.