Чиновница из Москвы едет в Екатеринбург для борьбы с граффити

К примеру, она подавала жалобы в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркотков и публикации запрещенной информации. Также Мизулина привлекла внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который рассматривал возвращение в РФ из-за границы, хотя впоследствии передумал.