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Екатерина Мизулина приедет в Екатеринбург для борьбы с наркомагазинами

Чиновница из Москвы едет в Екатеринбург для борьбы с граффити

2 февраля 2024, 08:15
Фото: 1MI

Екатерина Мизулина приедет в Екатеринбург для борьбы с наркомагазинами

Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина хочет приехать в Екатеринбург, чтобы бороться с граффити, рекламирующими наркомагазины. Произойдет это в скором времени.

Ранее она просила своих подписчиков присылать ей снимки незаконных граффити. Об этом сообщила сама Екатерина Мизулина. Чиновница подчеркнула, что ей важны адреса и изображения, чтобы приступить к устранению незаконных надписей.

Руководитель «Лиги безопасного интернета» привлекла внимание общественности своими обращениями к правоохранительным органам в отношении представителей культурной сферы.

К примеру, она подавала жалобы в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркотков и публикации запрещенной информации. Также Мизулина привлекла внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который рассматривал возвращение в РФ из-за границы, хотя впоследствии передумал.

Ранее остановки в Екатеринбурге обезопасили от расклейки объявлений с помощью граффити.

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#Политика#Правоохранительные органы#Граффити#Военкомат#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Екатерина Мизулина
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