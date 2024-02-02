На четырех улицах Нижнего Тагила появится газ за 12 миллионов

Подрядчика для строительства газопровода на четырех улицах ищут в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который проведет газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по улицам Энергетиков, Прудной, Красина, Нижней Черепановой с закольцеванием с действующими газопроводами низкого давления.