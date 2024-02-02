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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Подрядчика для строительства газопровода на четырех улицах ищут в Нижнем Тагиле

На четырех улицах Нижнего Тагила появится газ за 12 миллионов

2 февраля 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney

Подрядчика для строительства газопровода на четырех улицах ищут в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который проведет газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по улицам Энергетиков, Прудной, Красина, Нижней Черепановой с закольцеванием с действующими газопроводами низкого давления.

Начальная цена контракта — 12 миллионов рублей. Подать заявки подрядчики могут до 7 февраля.

Подрядной организации предстоит выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с утвержденными документами. Работы должны быть выполнены строго в срок. Гарантийный период составит семь лет.

Также подрядчику предстоит подготовить территорию для работ, получить все необходимые разрешения, провести монтаж газопровода и его испытания.

Ранее сообщалось, что газ в Нижнем Тагиле проведут еще на семи улицах.

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