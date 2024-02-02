На четырех улицах Нижнего Тагила появится газ за 12 миллионов

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Начальная цена контракта — 12 миллионов рублей. Подать заявки подрядчики могут до 7 февраля.
Подрядной организации предстоит выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с утвержденными документами. Работы должны быть выполнены строго в срок. Гарантийный период составит семь лет.
Также подрядчику предстоит подготовить территорию для работ, получить все необходимые разрешения, провести монтаж газопровода и его испытания.
Ранее сообщалось, что газ в Нижнем Тагиле проведут еще на семи улицах.