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В Грузии задержана украинка с фургоном, которая везла в Россию взрывчатку

Грузинские спецслужбы задержали украинку, которая везла взрывчатку в Воронеж

5 февраля 2024, 12:57
Фото: 1MI

В Грузии задержана украинка с фургоном, которая везла в Россию взрывчатку

Более 14 кг взрывчатых веществ пыталась провезти на территорию РФ гражданка Украины на минивэне, но была остановлена грузинскими спецслужбами.

Служба Госбезопасности Грузия задержала гражданку Украины, которая везла из Одессы в Воронеж большое количество взрывчатых веществ в минивэне, пишет «АиФ».

Груз задержали еще 19 января, однако информацию спецслужбы обнародовали только в понедельник, 5 февраля. Известно, что в транспортировке груза участвовали граждане нескольких стран — Украины, Грузии и Армении. Сотрудники Госбезопасности устанавливают, кто из них знал о содержании груза, а кого использовали в качестве передаточного звена.

Также известно, что из Одессы груз сначала был отправлен в Румынию, затем в Болгарию и Турцию, а затем попал в Грузию.

Вес груза составил 14 кг — это шесть детонаторов и столько же специальных ключей.

Напомним, что по похожей схеме был осуществлен теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Взрывчатку также переправляли через Болгарию, Армению и Грузию, а оттуда через КПП «Верхний Ларс» ее смогли провезти на территорию России.

В Нижнем Тагиле оперативники в 2023 году изъяли из оборота 445 нелегальных боеприпасов.

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#Происшествия#Украина#Криминал#Спецслужбы#Грузия#Теракт#Взрывчатка#18+#Дарья Бобровицкая
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