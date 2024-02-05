Грузинские спецслужбы задержали украинку, которая везла взрывчатку в Воронеж

Груз задержали еще 19 января, однако информацию спецслужбы обнародовали только в понедельник, 5 февраля. Известно, что в транспортировке груза участвовали граждане нескольких стран — Украины, Грузии и Армении. Сотрудники Госбезопасности устанавливают, кто из них знал о содержании груза, а кого использовали в качестве передаточного звена.