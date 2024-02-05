Грузинские спецслужбы задержали украинку, которая везла взрывчатку в Воронеж

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Служба Госбезопасности Грузия задержала гражданку Украины, которая везла из Одессы в Воронеж большое количество взрывчатых веществ в минивэне, пишет «АиФ».
Груз задержали еще 19 января, однако информацию спецслужбы обнародовали только в понедельник, 5 февраля. Известно, что в транспортировке груза участвовали граждане нескольких стран — Украины, Грузии и Армении. Сотрудники Госбезопасности устанавливают, кто из них знал о содержании груза, а кого использовали в качестве передаточного звена.
Также известно, что из Одессы груз сначала был отправлен в Румынию, затем в Болгарию и Турцию, а затем попал в Грузию.
Вес груза составил 14 кг — это шесть детонаторов и столько же специальных ключей.
Напомним, что по похожей схеме был осуществлен теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Взрывчатку также переправляли через Болгарию, Армению и Грузию, а оттуда через КПП «Верхний Ларс» ее смогли провезти на территорию России.
В Нижнем Тагиле оперативники в 2023 году изъяли из оборота 445 нелегальных боеприпасов.