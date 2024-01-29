В Екатеринбурге родители не отпустили детей в школу №181, опасаясь теракта

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Родители беспокоятся, что информация, распространяемая в сети, может оказаться реальной. Мама одного из учеников поделилась этими опасениями с URA.RU.
Департамент образования города Екатеринбурга заявил, что все сообщения о возможных угрозах проверяются. Кроме того, в регионе усилена безопасность.
Вместе с тем отмечается, что дети отсутствуют на занятиях по причине заболевания или семейным причинам.
Однако ранее сообщалось, что на Урале сообщили об участившихся случаях фейков о терактах.