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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

В Екатеринбурге дети массово не пошли в школу из-за угроз о терактах

В Екатеринбурге родители не отпустили детей в школу №181, опасаясь теракта

29 января 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге дети массово не пошли в школу из-за угроз о терактах

Родители в Екатеринбурге отказались отправить своих детей в школу №181 после того, как поступили угрозы о возможных терактах в анонимных Telegram-каналах.

Родители беспокоятся, что информация, распространяемая в сети, может оказаться реальной. Мама одного из учеников поделилась этими опасениями с URA.RU.

Департамент образования города Екатеринбурга заявил, что все сообщения о возможных угрозах проверяются. Кроме того, в регионе усилена безопасность.

Вместе с тем отмечается, что дети отсутствуют на занятиях по причине заболевания или семейным причинам.

Однако ранее сообщалось, что на Урале сообщили об участившихся случаях фейков о терактах.

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#Происшествия#Проверка#Дети#Свердловская область#Криминал#ЧП#Теракт#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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