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Published Сегодня, 06:46

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Updated Сегодня, 06:48

Силовики опровергли слух о готовящемся теракте в лицее №109 в Екатеринбурге

Силовики назвали фейком угрозу устроить теракт в лицее Екатеринбурга

27 января 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney

Силовики опровергли слух о готовящемся теракте в лицее №109 в Екатеринбурге

Антитеррористическая комиссия Урала сообщила, что угроза устроить теракт в лицее № 109 в Екатеринбурге оказалась ложной.

Также там отметили, что с конца 2023 года в интернете увеличилось число сообщений от анонимов, которые якобы планируют совершить теракты в школах и детских садах. Такие публикации появлялись в соцсетях Невьянска, Екатеринбурга, Каменска-Уральского и других муниципалитетов Свердловской области.

Для рассылки преступники, которые находятся за границей, создают телеграм-каналы и закрывают их, что вызывает больший интерес у пользователей. Силовики проверяют информацию. Как оказалось, угроза теракта в лицее Екатеринбурга — очередной фейк и не соответствует действительности.

Свердловчанам рекомендовали не переходить по неизвестным ссылкам и никому не пересылать такие сообщения.

Напомним, 19 января анонимы грозились взорвать все школы Невьянска, создав группу в соцсети. Там они выкладывали фотографии оружия и запугивали всех ненормативной лексикой.

В Екатеринбурге силовики проверяют лицей, где анонимы пообещали устроить теракт
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