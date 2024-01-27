Силовики назвали фейком угрозу устроить теракт в лицее Екатеринбурга

Также там отметили, что с конца 2023 года в интернете увеличилось число сообщений от анонимов, которые якобы планируют совершить теракты в школах и детских садах. Такие публикации появлялись в соцсетях Невьянска, Екатеринбурга, Каменска-Уральского и других муниципалитетов Свердловской области.