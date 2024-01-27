Силовики назвали фейком угрозу устроить теракт в лицее Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Также там отметили, что с конца 2023 года в интернете увеличилось число сообщений от анонимов, которые якобы планируют совершить теракты в школах и детских садах. Такие публикации появлялись в соцсетях Невьянска, Екатеринбурга, Каменска-Уральского и других муниципалитетов Свердловской области.
Для рассылки преступники, которые находятся за границей, создают телеграм-каналы и закрывают их, что вызывает больший интерес у пользователей. Силовики проверяют информацию. Как оказалось, угроза теракта в лицее Екатеринбурга — очередной фейк и не соответствует действительности.
Свердловчанам рекомендовали не переходить по неизвестным ссылкам и никому не пересылать такие сообщения.
Напомним, 19 января анонимы грозились взорвать все школы Невьянска, создав группу в соцсети. Там они выкладывали фотографии оружия и запугивали всех ненормативной лексикой.