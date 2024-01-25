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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

В Екатеринбурге в лицей нагрянули ФСБ, полиция и прокуратура

В Екатеринбурге силовики проверяют лицей, где анонимы пообещали устроить теракт

25 января 2024, 15:15
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге в лицей нагрянули ФСБ, полиция и прокуратура

В екатеринбургский лицей № 109 поступили угрозы о возможном теракте.

Для решения возникшей проблемы, силовые структуры прибыли в учебное заведение. Впоследствии проводилась подготовка к действиям с участием ребят на случай инцидента.

Автор сообщения отмечал, что собирается нанести удар по нескольким школам города. Увидев такие сообщения, родители обратились за помощью в правоохранительные органы. Сейчас ситуацию контролируют Федеральная Служба Безопасности, прокуратура и полиция. В лицее присутствуют сотрудники полиции.

В предварительных комментариях отмечается, что данная информация о возможном теракте может быть шуточной. Вместе с тем, за распространение ложных сообщений о террористических актах предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

По словам представителя полиции Валерия Горелых, подобная информация несет за собой цель посеять панику среди населения. Потому он призывает не поддаваться провокациям и заверяет, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что дворника из Нижнего Тагила осудили за подготовку теракта.

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#Происшествия#Проверка#Прокуратура#Дети#Свердловская область#Полиция#Криминал#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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