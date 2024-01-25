В Екатеринбурге силовики проверяют лицей, где анонимы пообещали устроить теракт

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Для решения возникшей проблемы, силовые структуры прибыли в учебное заведение. Впоследствии проводилась подготовка к действиям с участием ребят на случай инцидента.
Автор сообщения отмечал, что собирается нанести удар по нескольким школам города. Увидев такие сообщения, родители обратились за помощью в правоохранительные органы. Сейчас ситуацию контролируют Федеральная Служба Безопасности, прокуратура и полиция. В лицее присутствуют сотрудники полиции.
В предварительных комментариях отмечается, что данная информация о возможном теракте может быть шуточной. Вместе с тем, за распространение ложных сообщений о террористических актах предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
По словам представителя полиции Валерия Горелых, подобная информация несет за собой цель посеять панику среди населения. Потому он призывает не поддаваться провокациям и заверяет, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что дворника из Нижнего Тагила осудили за подготовку теракта.