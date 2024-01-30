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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Почти 500 нелегальных боеприпасов изъяли в Нижнем Тагиле в 2023 году

445 боеприпасов и 225 граммов взрывчатки изъяли в Нижнем Тагиле

30 января 2024, 11:46
Фото: 1MI

Почти 500 нелегальных боеприпасов изъяли в Нижнем Тагиле в 2023 году

В 2023 году в Нижнем Тагиле силовики продолжили борьбу с нелегальным оборотом оружия. Было возбуждено 16 уголовных дел.

В Нижнем Тагиле принимаются меры по предотвращению незаконного оборота оружия. В 2023 году в результате совместной работы с сотрудниками Росгвардии и отделом Федеральной службы безопасности в городе были выявлены и возбуждены уголовные дела по 16 таким преступлениям. 14 из них были направлены в суд.

Из незаконного оборота были изъяты две единицы огнестрельного оружия, 445 боеприпасов и 225 граммов взрывчатых веществ. Также проведен значительный объем розыскной работы. Сотрудниками полиции задержаны более двух тысяч подозреваемых и обвиняемых. 43 преступника находились в федеральном розыске. Установлены места 12 лиц, пропавших без вести и личности шести неопознанных трупов, — рассказал на заседании Гордумы Нижнего Тагила начальник штаба МУ МВД «Нижнетагильское» Олег Салабаев.

Напомним, угрозам терроризма в Нижнем Тагиле правоохранительные органы уделяют особое внимание.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Полиция#Криминал#Оружие#Изъятие#Взрывчатка#Преступники#Екатеринбург#Евгения Сафина
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