445 боеприпасов и 225 граммов взрывчатки изъяли в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле принимаются меры по предотвращению незаконного оборота оружия. В 2023 году в результате совместной работы с сотрудниками Росгвардии и отделом Федеральной службы безопасности в городе были выявлены и возбуждены уголовные дела по 16 таким преступлениям. 14 из них были направлены в суд.