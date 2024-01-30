445 боеприпасов и 225 граммов взрывчатки изъяли в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Нижнем Тагиле принимаются меры по предотвращению незаконного оборота оружия. В 2023 году в результате совместной работы с сотрудниками Росгвардии и отделом Федеральной службы безопасности в городе были выявлены и возбуждены уголовные дела по 16 таким преступлениям. 14 из них были направлены в суд.
Из незаконного оборота были изъяты две единицы огнестрельного оружия, 445 боеприпасов и 225 граммов взрывчатых веществ. Также проведен значительный объем розыскной работы. Сотрудниками полиции задержаны более двух тысяч подозреваемых и обвиняемых. 43 преступника находились в федеральном розыске. Установлены места 12 лиц, пропавших без вести и личности шести неопознанных трупов, — рассказал на заседании Гордумы Нижнего Тагила начальник штаба МУ МВД «Нижнетагильское» Олег Салабаев.
Напомним, угрозам терроризма в Нижнем Тагиле правоохранительные органы уделяют особое внимание.