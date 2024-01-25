Рак как последствие COVID-19, пять притонов и разбитая голова школьника

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
В городской больнице №1 в Нижнем Тагиле сообщили, что после эпидемии COVID-19 в городе увеличилось количество случаев онкологических заболеваний по сравнению с периодом до пандемии. В больнице был проведен круглый стол, на котором врачи обсуждали, в том числе последствия коронавируса. О том, что у пациентов появилось значительно больше различных заболеваний, чем раньше, включая злокачественные образования.
В Нижнем Тагиле ввели новые правила получения льготных лекарств для пациентов. Теперь они должны пройти диспансеризацию, чтобы получить его. Раньше врачи выдавали рецепт сразу.
Тагильские полицейские обнаружили пять наркоманских притонов. По факту каждого возбужденно уголовное дело. За 2023 год в Свердловской области зафиксировано всего 11 идентичных преступлений. Почти половина из них в Нижнем Тагиле.
27 лет тюремного заключения — таково решение суда для Дарьи Треповой, которую признали виновной в теракте, произошедшем в одном из заведений Санкт-Петербурга. Из-за действий 26-летней обвиняемой погиб военкор Владлен Татарский. Девушка подарила ему статуэтку со встроенным взрывным устройством.
15 января в тагильской гимназии №18 учащийся восьмого класса ударился головой об окно туалета, в результате оно разбилось, и он чуть было не выпал на улицу. Родители ученика не стали обращаться к правоохранителям. В самой школе объяснили, что стекло было разбито по неосторожности.