Рак как последствие COVID-19, пять притонов и разбитая голова школьника

В городской больнице №1 в Нижнем Тагиле сообщили, что после эпидемии COVID-19 в городе увеличилось количество случаев онкологических заболеваний по сравнению с периодом до пандемии. В больнице был проведен круглый стол, на котором врачи обсуждали, в том числе последствия коронавируса. О том, что у пациентов появилось значительно больше различных заболеваний, чем раньше, включая злокачественные образования.