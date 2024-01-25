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Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

Рак как последствие COVID-19, пять притонов и разбитая голова школьника

Рак как последствие COVID-19, пять притонов и разбитая голова школьника

25 января 2024, 18:05
Тагильские медики рассказали о выросшем числе злокачественных опухолей. Новые правила получения льготных лекарств. Половина всех наркоманских притонов области обнаружена на тагильской земле и от ссоры до разбитой головы: самое важное, что произошло за 25 января в Нижнем Тагиле.

В городской больнице №1 в Нижнем Тагиле сообщили, что после эпидемии COVID-19 в городе увеличилось количество случаев онкологических заболеваний по сравнению с периодом до пандемии. В больнице был проведен круглый стол, на котором врачи обсуждали, в том числе последствия коронавируса. О том, что у пациентов появилось значительно больше различных заболеваний, чем раньше, включая злокачественные образования.

Медики: «В Нижнем Тагиле возросло число злокачественных опухолей после COVID-19»
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В Нижнем Тагиле ввели новые правила получения льготных лекарств для пациентов. Теперь они должны пройти диспансеризацию, чтобы получить его. Раньше врачи выдавали рецепт сразу.

Рецепты на льготные лекарства в Нижнем Тагиле стали выдавать после диспансеризации
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Тагильские полицейские обнаружили пять наркоманских притонов. По факту каждого возбужденно уголовное дело. За 2023 год в Свердловской области зафиксировано всего 11 идентичных преступлений. Почти половина из них в Нижнем Тагиле.

Пять наркоманских притонов обнаружены в Нижнем Тагиле. Это половина со всей области
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27 лет тюремного заключения — таково решение суда для Дарьи Треповой, которую признали виновной в теракте, произошедшем в одном из заведений Санкт-Петербурга. Из-за действий 26-летней обвиняемой погиб военкор Владлен Татарский. Девушка подарила ему статуэтку со встроенным взрывным устройством.

27 лет колонии назначили Дарье Треповой за теракт в кафе Санкт-Петербурга
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15 января в тагильской гимназии №18 учащийся восьмого класса ударился головой об окно туалета, в результате оно разбилось, и он чуть было не выпал на улицу. Родители ученика не стали обращаться к правоохранителям. В самой школе объяснили, что стекло было разбито по неосторожности.

Очевидцы говорят о ссоре: ученик в Нижнем Тагиле разбил голову об окно в школе
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