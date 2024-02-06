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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:29

Екатеринбургские дорожники нашли решение проблемы с колеями в центре

Дорожники в Екатеринбурге одержали «победу» над колеями в центре города

6 февраля 2024, 10:27
Фото: 1MI

Екатеринбургские дорожники нашли решение проблемы с колеями в центре

На перекрестке Ленина и Жукова в Екатеринбурге по-прежнему трудно проехать, но автомобилистов об этом теперь предупреждают дорожные знаки.

Дорожные службы Екатеринбурга установили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Маршала Жукова специальные знаки, предупреждающие о больших колеях. Также теперь на этом участке до 40 км/ч ограничена скорость движения. Об этом пишет издание E1.ru.

Колеи в этом районе города появились еще летом 2023 года. Зимой ситуация усугубилась из-за большого количества снега, однако ремонт этого участка дороги будет проводиться в теплое время года, предупредили в мэрии.

Сейчас автомобилисты двигаются на данном участке со скоростью в 20-30 км/ч, а наибольшие проблемы возникают у тех, кто пересекает колеи поперек.

Ранее Управление автомобильных дорог свердловской области опубликовало список трасс, которые будут отремонтированы в 2024 году.

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#Дорога#Улица#Ремонт дорог#Дорожные знаки#Дорожное движение#Дорожные службы#Колея#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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