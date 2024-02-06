Дорожники в Екатеринбурге одержали «победу» над колеями в центре города

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Дорожные службы Екатеринбурга установили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Маршала Жукова специальные знаки, предупреждающие о больших колеях. Также теперь на этом участке до 40 км/ч ограничена скорость движения. Об этом пишет издание E1.ru.
Колеи в этом районе города появились еще летом 2023 года. Зимой ситуация усугубилась из-за большого количества снега, однако ремонт этого участка дороги будет проводиться в теплое время года, предупредили в мэрии.
Сейчас автомобилисты двигаются на данном участке со скоростью в 20-30 км/ч, а наибольшие проблемы возникают у тех, кто пересекает колеи поперек.
Ранее Управление автомобильных дорог свердловской области опубликовало список трасс, которые будут отремонтированы в 2024 году.