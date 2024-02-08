Не чистили с декабря: жители Екатеринбурга возмущены заваленными дворами и улицами

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Жители Екатеринбурга массово жалуются на снежные завалы, которые появились в городе после последних снегопадов, и иронизируют, что чистить их необязательно, потому весна что не за горами.
Почему снег из города не убирают? — возмущается один из пользователь сети с ником Доцент Удачи.
Зачем? Скоро поплывем, — отвечает ему пользователь Екатерина.
Администрация города!!! Участок дороги по улице Амундсена между ул. Шаумяна-Волгоградская, когда снег будут вывозить? Вместо 2-х полос осталось по одной в оба направления, а там поток большой и ОТ, троллейбусы с автобусами, — спрашивает местная жительница.
В некоторых районах города улицы и дворы не чистили с декабря, также жалуются жители. Люди сами взялись за лопаты, чтобы привести в порядок дворы, хотя это обязанность управляющих организаций.
С утра пораньше с лопатой на перевес, чтобы на работу успеть. Физическая нагрузка приносит пользу, какая забота о людях! — добавляет Мара.
Циклон «Ольга» вызвал снежный коллапс в столице региона, накрыв город экстремальным снегопадом с сильными порывами ветра. Его пик придется на 8 февраля. Постепенно циклон будет смещаться в сторону Сибири и Дальнего Востока.