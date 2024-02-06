Жалобы тагильчан на выброс, снос Дома культуры и ДТП ППС со скорой

Редакция TagilCity.ru рада сообщить, что теперь на сайте издания будет регулярно появляться различные тесты на разные темы, которые знакомы всем: памятные события, классическое кино, известные литературные или музыкальные произведения. Эти тесты помогут вам проверить свои знания и узнать что-то новое. Уже сейчас читатель может вспомнить легендарный сериал «Мастер и Маргарита», а также с головой окунуться в ностальгию по советской мультипликации.