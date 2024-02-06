Здание аварийного Дома культуры снесут в поселке под Нижним Тагилом

К работам подрядчику необходимо приступить с 13 мая 2024 года и окончить их в течение 90 дней. Участок вокруг здания будет огражден. Строители демонтируют объект, вывезут мусор и благоустроят территорию. Затем заказчику нужно предоставить всю документацию.