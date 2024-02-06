tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В поселке Уралец под Нижним Тагилом снесут аварийный Дом культуры

Здание аварийного Дома культуры снесут в поселке под Нижним Тагилом

6 февраля 2024, 12:29
Фото: 1MI

В поселке Уралец под Нижним Тагилом снесут аварийный Дом культуры

Администрация Нижнего Тагила объявила закупку на снос аварийного Дома культуры в поселке Уралец. Здание было построено в 1928 году.

На работы выделено 6,6 миллиона рублей. Объект располагается на улице Ленина, 19. Двухэтажное кирпичное здание было возведено в 1928 году. Его общая площадь составляет 1,15 тысячи квадратных метров.

Обследование объекта показало, что его степень разрушения составляет 20%. Здание не охраняется, на фундаменте и стенах имеются многочисленные трещины. Перегородки и перекрытия частично обрушены, отсутствуют оконные и дверные проемы. Так как Дом культуры находится в окружении жилого массива, создается угроза жизни местному населению.

Фото: Проектная документация

К работам подрядчику необходимо приступить с 13 мая 2024 года и окончить их в течение 90 дней. Участок вокруг здания будет огражден. Строители демонтируют объект, вывезут мусор и благоустроят территорию. Затем заказчику нужно предоставить всю документацию.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 февраля 2024 года. Затем будут подведены итоги электронного тендера.

Ранее стало известно, что в селе Серебрянка под Нижним Тагилом снесут аварийный дом на улице Первомайской.

Ради важной застройки на Уктусе снесут частные дома
Узнать подробнее
Читайте также:
В центре Екатеринбурга снесут гаражи ради многоэтажекДом на Тагилстрое снесут в Нижнем ТагилеДва аварийных дома на Ольховке и Тагилстрое снесут в Нижнем Тагиле
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Уралец#Снос#Дом культуры#Екатеринбург#Евгения Сафина#Закупка
Подпишитесь
Житель Нижнего Тагила получил очередной приз за сайты для россиян с инвалидностью
Сегодня, 10:32
Санитарные зоны заводов и нулевые замеры: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:29
Взял карабин отца: в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена
Вчера, 07:14
Мэр Первоуральска снял с должности директора «Водоканала» из-за жалоб горожан
Сегодня, 11:08
В марте 40 новых автобусов выйдут на маршруты в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:45
Какие трудности могут возникнуть в Свердловской области из-за снегопадов
Вчера, 17:44