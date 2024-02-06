Здание аварийного Дома культуры снесут в поселке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
На работы выделено 6,6 миллиона рублей. Объект располагается на улице Ленина, 19. Двухэтажное кирпичное здание было возведено в 1928 году. Его общая площадь составляет 1,15 тысячи квадратных метров.
Обследование объекта показало, что его степень разрушения составляет 20%. Здание не охраняется, на фундаменте и стенах имеются многочисленные трещины. Перегородки и перекрытия частично обрушены, отсутствуют оконные и дверные проемы. Так как Дом культуры находится в окружении жилого массива, создается угроза жизни местному населению.
К работам подрядчику необходимо приступить с 13 мая 2024 года и окончить их в течение 90 дней. Участок вокруг здания будет огражден. Строители демонтируют объект, вывезут мусор и благоустроят территорию. Затем заказчику нужно предоставить всю документацию.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 февраля 2024 года. Затем будут подведены итоги электронного тендера.
Ранее стало известно, что в селе Серебрянка под Нижним Тагилом снесут аварийный дом на улице Первомайской.