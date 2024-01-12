Дом на Тагилстрое снесут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Дом снесут в связи с тем, что его признали непригодным для жизни. Поэтому Службе заказчика городского хозяйства поручено провести ряд мероприятий по подготовке к сносу, производить закупку работ по сносу утилизации мусора после проведения работ.
Кроме того, учреждению нужно будет предоставить в администрацию акт обследования, который подтвердит, что дом снесен. Изменения внесут и в реестр муниципального имущества.
Установлена и дата контроля — 1 декабря 2024 года.
Ранее в Екатеринбурге запланирован снос десятков домов. Это жилищный фонд, расположенный на улицах Татищева и Танкистов. Всего реестр состоит из 13 объектов.