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Published Сегодня, 10:59

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Updated Сегодня, 11:01

Аварийный дом снесут в Нижнем Тагиле

Дом на Тагилстрое снесут в Нижнем Тагиле

12 января 2024, 10:59
Фото: 1MI

Аварийный дом снесут в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на Тагилстрое сносят дом. Это аварийное здание, расположенное на улице Землячки, дом №6.

Дом снесут в связи с тем, что его признали непригодным для жизни. Поэтому Службе заказчика городского хозяйства поручено провести ряд мероприятий по подготовке к сносу, производить закупку работ по сносу утилизации мусора после проведения работ.

Кроме того, учреждению нужно будет предоставить в администрацию акт обследования, который подтвердит, что дом снесен. Изменения внесут и в реестр муниципального имущества.

Установлена и дата контроля — 1 декабря 2024 года.

Ранее в Екатеринбурге запланирован снос десятков домов. Это жилищный фонд, расположенный на улицах Татищева и Танкистов. Всего реестр состоит из 13 объектов.

В Нижнем Тагиле дом на Вые признан аварийным и подлежащим сносу
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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Аварийное здание#Снос#Екатеринбург#Жилищный фонд#Дарья Сорокина
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