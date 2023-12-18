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В Нижнем Тагиле снесут два аварийных дома

Два аварийных дома на Ольховке и Тагилстрое снесут в Нижнем Тагиле

18 декабря 2023, 11:48
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле снесут два аварийных дома

В Нижнем Тагиле признаны аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома на улице Черноморская, 108А и улице Продснаба, 20. Постановление подписал исполняющий полномочия главы города Вячеслав Горячкин.

Оба здания будут включены в реестр многоквартирных домов Нижнего Тагила, признанных аварийными и подлежащими сносу. Расселить жильцов по обоим адресам, в соответствии с законодательством, необходимо до 1 ноября 2028 года.

Контролировать исполнение постановлений будет Вячеслав Горячкин, первый заместитель главы администрации города.

Напомним, в Нижнем Тагиле у собственников квартир в доме № 20 по улице Черных изымут жилье. Дом также будет снесен, так как признан аварийным.

Два аварийных многоквартирных дома снесут в Нижнем Тагиле
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