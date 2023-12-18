Два аварийных дома на Ольховке и Тагилстрое снесут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Оба здания будут включены в реестр многоквартирных домов Нижнего Тагила, признанных аварийными и подлежащими сносу. Расселить жильцов по обоим адресам, в соответствии с законодательством, необходимо до 1 ноября 2028 года.
Контролировать исполнение постановлений будет Вячеслав Горячкин, первый заместитель главы администрации города.
Напомним, в Нижнем Тагиле у собственников квартир в доме № 20 по улице Черных изымут жилье. Дом также будет снесен, так как признан аварийным.