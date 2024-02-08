«Ольга» обрела лицо: «Роскосмос» показал, как циклон выглядит на спутниковом снимке

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Североатлантический циклон «Ольга», образовавшийся в Южной Гренландии и затем атаковавший Россию, из космоса похож на сплошные снеговые облака. Фотографию показали специалисты «Роскосмоса».
На снимке в эпицентре — Центральная Россия. Сильные снегопады накрыли Москву и близлежащие регионы 7 февраля, теперь же «Ольга», покажет себя во всей красе на Урале, который ранее затронула только краем.
Пик циклона в уральских городах может прийтись на 8 февраля.
Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на нечищеные после сильных осадков дворы и улицы.