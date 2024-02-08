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«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона «Ольга», бущующего над Уралом

«Ольга» обрела лицо: «Роскосмос» показал, как циклон выглядит на спутниковом снимке

8 февраля 2024, 10:10
Фото: 1MI

«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона «Ольга», бущующего над Уралом

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок со спутника, на котором виден размах циклона «Ольга», который сначала терзал Центральную Россию, а теперь пришел на Урал.

Североатлантический циклон «Ольга», образовавшийся в Южной Гренландии и затем атаковавший Россию, из космоса похож на сплошные снеговые облака. Фотографию показали специалисты «Роскосмоса».

Фото: телеграм-канал @roscosmos_gk

На снимке в эпицентре — Центральная Россия. Сильные снегопады накрыли Москву и близлежащие регионы 7 февраля, теперь же «Ольга», покажет себя во всей красе на Урале, который ранее затронула только краем.

Пик циклона в уральских городах может прийтись на 8 февраля.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на нечищеные после сильных осадков дворы и улицы.

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#Свердловская область#Спутник#Снегопад#Циклон#Космос#Снимок#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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