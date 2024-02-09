В Екатеринбурге жильцы аварийного дома требуют справедливой компенсации за землю

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Жильцы уверены, что их квартиры стоят гораздо дороже суммы, которую им предлагают бизнесмены — 3-4 миллиона рублей в зависимости от площади. Люди же считают, что жилплощадь в этом районе можно приобрести минимум за 8-9 миллионов рублей. Об этом пишет издание ЕАН.
Как утверждает один из жильцов, за предлагаемые деньги он не сможет купить квартиру даже рядом с метро. Противостояние уже вылилось в уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», но ни одна сторона не собирается сдавать своих позиций.
Компания-застройщик «Брусника» утверждает, что при оценке пользовалась услугами независимого оценщика и не готова платить больше. Их оппоненты же уверены, что им недоплачивают как минимум 63 миллиона рублей. Кроме того, прокурорская проверка установила, что застройщик своевременно не провел работы по выделению земельных участков, хотя был обязан это сделать.
Ранее в Первоуральске в тюрьму сел застройщик, кинувший участников долевого строительства на 200 миллионов долларов.