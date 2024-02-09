В Екатеринбурге жильцы аварийного дома требуют справедливой компенсации за землю

Компания-застройщик «Брусника» утверждает, что при оценке пользовалась услугами независимого оценщика и не готова платить больше. Их оппоненты же уверены, что им недоплачивают как минимум 63 миллиона рублей. Кроме того, прокурорская проверка установила, что застройщик своевременно не провел работы по выделению земельных участков, хотя был обязан это сделать.