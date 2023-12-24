Тагильчанина обвинили в мошенничестве, на Вагонке закроется МФЦ и кое-что о зверях

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Установщика окон из Нижнего Тагила обвинили в мошенничестве. На данный момент редакции TagilCity.ru известно минимум о шести пострадавших. Шамиль Надыров, занимающийся ремонтом и установкой окон, получает авансы и больше не выходит на связь, не выполнив работу. Его клиенты не могут получить ни деньги, ни окна уже несколько месяцев.
В 2024 году в Нижнем Тагиле офис МФЦ в районе Вагонка, на улице Вагоностроителей, 64 будет закрыт. Новый филиал появится на улице Зари, 15. Офис будет оснащен всем необходимым современным оборудованием и мебелью.
В 2023 году тагильчане встретили на улицах города немало необычных животных. Кто-то из представителей флоры был диким зверем, а кто-то одомашненной живностью. Редакция TagilCity.ru составила подборку случаев появления этих зверьков на улицах города.
В Нижнем Тагиле 22 декабря 2023 года женщина пенсионного возраста поскользнулась на ступеньках сетевого магазина «Монетка» и получила перелом ноги. Работники магазина вынесли женщине стул и связались по телефону с дочерью пенсионерки. Карету скорой помощи им пришлось ждать более двух часов.
25 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют гололед на дорогах, снегопад и ледяной дождь. В том числе по этой причине возможен риск обрушения кровли под снежной и ледяной тяжестью, а также самого снега и сосулек. Тагильчанам рекомендуется быть осторожными.