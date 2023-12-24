Тагильчанина обвинили в мошенничестве, на Вагонке закроется МФЦ и кое-что о зверях

Установщика окон из Нижнего Тагила обвинили в мошенничестве. На данный момент редакции TagilCity.ru известно минимум о шести пострадавших. Шамиль Надыров, занимающийся ремонтом и установкой окон, получает авансы и больше не выходит на связь, не выполнив работу. Его клиенты не могут получить ни деньги, ни окна уже несколько месяцев.