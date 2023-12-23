Берет деньги и кормит завтраками: в Тагиле мастера по установке окон винят в обмане

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Про то, что мужчина занимается ремонтом и установкой окон, написано на его личной странице на сайте ВКонтакте. А также эти данные указаны в договорах, которые он заключал с заказчиками на установку окон. Заключал, брал аванс и пропадал. Некоторые пострадавшие уже несколько месяцев не могут добиться от Шамиля ни денег, ни окон.
Схема, по которой (осознано или нет) действует мастер по установке окон Шамиль Надыров, во всех случаях почти одна и та же. Выставление счета, заключение договора, предоплата. После этого Шамиль пропадает из видимости. По факту меняется только сумма предоплаты, фамилии заказчиков и отговорки Шамиля.
Одна из пострадавших, Татьяна, рассказала редакции TagilCity.ru, что заключила договор еще 25 июня 2023 года. От нее Шамиль Надыров получил предоплату в размере 30 тысяч рублей. После он пропал.
Сначала у Шамиля, по его словам, заболел напарник. Потом он пропал. Получив смс, что абонент в сети, я его набрала, но трубку не брали несколько дней. Потом он, взяв трубку, обещал перезвонить через час, но не позвонил даже на следующий день. И я снова набирала сама. И эти ситуацию далеко не все, — рассказала Татьяна редакции TagilCity.ru.
Потом еще не один раз Шамиль откладывал встречу с Татьяной, придумывая каждый раз новые и новые причины переноса.
Однако случай с Татьяной не единственный. Журналистам TagilCity.ru удалось разыскать шесть человек, которые пострадали от действий мастера. Например, житель Нижнего Тагила Сергей. Этот молодой человек тоже стал заложником ситуации. Он подписал договор с Шамилем в августе 2023 года, внес предоплату в размере 21 тысячи рублей, и после этого мастер по установке окон перестал выходить на связь.
Через два месяца Шамиль все-таки ответил и сказал, что сломал два пальца. Он пообещал, что, как только гипс снимут, он перезвонит. Но после их последнего разговора Шамиль на связь так и не выходил. Мы пообщались с еще несколькими обманутыми тагильчанами, и вот что они рассказали.
Заключил с ним договор на установку двери и окон. Он взял предоплату — 57 тысяч рублей. До 15 августа 2023 года должен был всё сделать, но то двери ещё не готовы, то напарник запил. В основном просто трубку не брал и сообщения игнорировал, — поделился с TagilCity.ru Александр, один из пострадавших.
И таких историй от пострадавших накопилось уже не мало. Они одинаковы в том, что Шамиль Надыров без проблем приезжает на замеры, оформляет договоры, берет предоплаты и исчезает. А дальше называет разные причины задержки работ: напарник запил-заболел, машина сломалась или у самого Шамиля перелом пальца. Был случай, когда он заявил, что его посадили в изолятор на 5 суток за неуплату штрафов. Самое интересное, что есть заказчики, которые обращались к Шамилю по рекомендации знакомых.
Шамиля порекомендовали знакомые. 11 июня 2023 года мы встретились. Он посмотрел объем работы. Цена за все составила 66 300 рублей. Несколько дней спустя мы встретились и составили договор, на котором он поставил, как потом выяснилось, липовую печать и взял с меня аванс в 40 тысяч рублей. Согласно договору он должен был выполнить все работы до 5 июля 2023 года. Дальше началось враньё. Он врал, что его на 5 суток закрыли за неуплату штрафов, что машина сломалась, что фурнитуры не было. Говорил, что не обманывает и мои окна уже стоят у него в гараже, всё готово и скоро будет мне ставить, — делится своим случаем Мария, одна из пострадавших.
Сам тагильский мастер на вопросы журналиста не ответил, а на момент публикации статьи уже месяц не заходил на свою личную страницу во Вконтакте.
Пострадавшая Татьяна написала заявление на предпринимателя, но в полиции Нижнего Тагила пока не видят оснований возбуждать уголовное дело, так как Шамиль заявил участковому, что у него не было умысла собирать деньги и ничего не делать. Правоохранители рекомендуют обратиться в суд в рамках гражданского права.
Сейчас все пострадавшие намерены объединится и писать заявление уже в прокуратуру, чтобы вернуть свои деньги. Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием событий.
В похожей ситуации оказались клиенты турагента Оксаной Забавиной из Нижнего Тагила, которая обманула десятки клиентов и лишила их отдыха. Тогда обманутым тагильчанам сначала было отказано в возбуждении уголовного дела, но они добились этого через прокуратуру. За собранные с клиентов 1,5 млн рублей и непредоставленные услуги женщина получила условный срок.