Берет деньги и кормит завтраками: в Тагиле мастера по установке окон винят в обмане

И таких историй от пострадавших накопилось уже не мало. Они одинаковы в том, что Шамиль Надыров без проблем приезжает на замеры, оформляет договоры, берет предоплаты и исчезает. А дальше называет разные причины задержки работ: напарник запил-заболел, машина сломалась или у самого Шамиля перелом пальца. Был случай, когда он заявил, что его посадили в изолятор на 5 суток за неуплату штрафов. Самое интересное, что есть заказчики, которые обращались к Шамилю по рекомендации знакомых.