Полицейский в Екатеринбурге попался на вымогательстве. Он хотел помочь подруге

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Она вступила в интимную связь с одним мужчиной и решила потребовать от него 500 тысяч рублей. Когда он отказался, то женщина обратилась к своему другу из полиции. При этом сумму они увеличили до 900 тысяч рублей, пишет 66.ру.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что в ситуации правоохранители разбираются. В случае, если причастность полицейского к противоправной деятельности подтвердится, то будут приняты меры, пишет Е1.
Напомним, ранее наркомафия угрожала жителю Первоуральска. Они требовали с мужчины деньги. Чтобы напугать его, они подложили ему под двери гроб и голову свиньи.