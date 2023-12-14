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Полицейский в Екатеринбурге задержан за вымогательство

Полицейский в Екатеринбурге попался на вымогательстве. Он хотел помочь подруге

14 декабря 2023, 07:39
Фото: 1MI

Полицейский в Екатеринбурге задержан за вымогательство

Сотрудник полиции в Екатеринбурге попался на вымогательстве. Он хотел помочь подруге.

Она вступила в интимную связь с одним мужчиной и решила потребовать от него 500 тысяч рублей. Когда он отказался, то женщина обратилась к своему другу из полиции. При этом сумму они увеличили до 900 тысяч рублей, пишет 66.ру.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что в ситуации правоохранители разбираются. В случае, если причастность полицейского к противоправной деятельности подтвердится, то будут приняты меры, пишет Е1.

Напомним, ранее наркомафия угрожала жителю Первоуральска. Они требовали с мужчины деньги. Чтобы напугать его, они подложили ему под двери гроб и голову свиньи.

Жители Екатеринбурга и Кушвы вымогали у людей деньги под видом сотрудников полиции
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