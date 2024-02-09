Женщины стали реже бросать детей в Свердловской области

Posted 9 февраля, 09:45
Published 9 февраля, 09:45
Modified 9 февраля, 09:48
Updated 9 февраля, 09:48
К такому выводу пришли в министерстве социальной политики. По состоянию на прошлый год, в регионе на 16% сократилось число отказов от малышей сразу после родов. Было оставлено 36 детей. В прошлом году брошенных малышей было 43, отмечает ЕАН.
Кроме того, положительная динамика отмечена и по ряду других показателей. К примеру, стало меньше и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 8%). В прошедшем году таких малышей было 1 512.
Родительских прав в прошлом году лишили мам и/или пап 557 несовершеннолетних. Это на 14,4% меньше, чем годом ранее.
В настоящий момент в 10 809 семьях воспитываются 16 399 приемных, опекаемых или усыновленных малышей. Около тысячи из этих ребят — инвалиды, дети с хроническими заболеваниями, либо старше 10 лет, имеющие братьев или сестер. Всех детей из этих категорий относят к «группе риска по семейному устройству».
В прошлом году год специалисты опеки провели почти 42 тысячи рейдов и к семьям с усыновленными ребятами.
Ранее у свердловчанки в детский дом забрали двоих детей. Это произошло после того, как она переехала к возлюбленному вместе с малышами с стала жить с ними в бане с площадью 10 квадратных метров.