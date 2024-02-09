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Posted 9 февраля, 09:45

Published 9 февраля, 09:45

Modified 9 февраля, 09:48

Updated 9 февраля, 09:48

Детей в детдомах стали реже оставлять в Свердловской области

Женщины стали реже бросать детей в Свердловской области

9 февраля 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney

Детей в детдомах стали реже оставлять в Свердловской области

Статистика показала, что жительницы Свердловской области стали реже оставлять детей в детских домах.

К такому выводу пришли в министерстве социальной политики. По состоянию на прошлый год, в регионе на 16% сократилось число отказов от малышей сразу после родов. Было оставлено 36 детей. В прошлом году брошенных малышей было 43, отмечает ЕАН.

Кроме того, положительная динамика отмечена и по ряду других показателей. К примеру, стало меньше и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 8%). В прошедшем году таких малышей было 1 512.

Родительских прав в прошлом году лишили мам и/или пап 557 несовершеннолетних. Это на 14,4% меньше, чем годом ранее.

В настоящий момент в 10 809 семьях воспитываются 16 399 приемных, опекаемых или усыновленных малышей. Около тысячи из этих ребят — инвалиды, дети с хроническими заболеваниями, либо старше 10 лет, имеющие братьев или сестер. Всех детей из этих категорий относят к «группе риска по семейному устройству».

В прошлом году год специалисты опеки провели почти 42 тысячи рейдов и к семьям с усыновленными ребятами.

Ранее у свердловчанки в детский дом забрали двоих детей. Это произошло после того, как она переехала к возлюбленному вместе с малышами с стала жить с ними в бане с площадью 10 квадратных метров.

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#Общество#Ребенок#Инвалиды#Детдом#Приемные дети#Родители#Воспитание#Несовершеннолетние#Детские дома#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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