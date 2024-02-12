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Житель Челябинской области прокатил соседку на ковше трактора

Челябинец «покатал» соседку на ковше трактора и выбросил ее в сугроб

12 февраля 2024, 08:55
Фото: 1MI

Житель Челябинской области прокатил соседку на ковше трактора

На ковше трактора покатал соседку житель Челябинской области. Также он палил из ружья. Все это проделал он из-за того, что ему не дали скинуть снег на чужой участок.

Известно, что мужчина на технике перебрасывал сугробы к забору соседа. Мужчине это не понравилось, ведь только вчера ему расчистили участок.

Супруга соседа попыталась воспрепятствовать хулиганству и закрыла собой территорию. Однако мужчина смел ее в ковш и сбросил в снежный сугроб, пишет «Урал Мэш».

После этого тракториста вытащили из транспортного средства, он убежал, но вскоре вернулся, чтобы палить в воздух из травматического пистолета, а затем и ружья. Соседа после этого доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что сосед «Плюшкин» мешает жить другим обитателям общежития в Екатеринбурге.

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