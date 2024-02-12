Челябинец «покатал» соседку на ковше трактора и выбросил ее в сугроб

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Известно, что мужчина на технике перебрасывал сугробы к забору соседа. Мужчине это не понравилось, ведь только вчера ему расчистили участок.
Супруга соседа попыталась воспрепятствовать хулиганству и закрыла собой территорию. Однако мужчина смел ее в ковш и сбросил в снежный сугроб, пишет «Урал Мэш».
После этого тракториста вытащили из транспортного средства, он убежал, но вскоре вернулся, чтобы палить в воздух из травматического пистолета, а затем и ружья. Соседа после этого доставили в отделение полиции.
Ранее сообщалось, что сосед «Плюшкин» мешает жить другим обитателям общежития в Екатеринбурге.