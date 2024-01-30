Мужчина застрелил соседа в Асбесте из-за неубранного снега

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Мужчина, убирая снег возле своего гаража, кидал его к гаражу другого, из-за чего соседи часто ссорились. В день ЧП во время очередной уборки снега он снова стал ругаться с соседом и его женой. В какой-то момент свердловчанин распылил женщине в лицо перцовый баллончик, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Сосед ударил неприятеля по голове лопатой. После этого он и его жена собрались в медпункт. Однако на выезде из гаражей мужчина, взяв ружье, выстрелил в стекло автомобиля, в котором сидела супружеская пара. Пуля попала в соседа.
Пострадавший скончался по дороге в больницу. Стрелка задержали в этот же день. В отношении него возбудили уголовное дело.
Напомним, 21 января 2024 года в Екатеринбурге водитель автомобиля стрелял из пистолета и кричал угрозы прохожим.