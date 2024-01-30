Мужчина застрелил соседа в Асбесте из-за неубранного снега

Мужчина, убирая снег возле своего гаража, кидал его к гаражу другого, из-за чего соседи часто ссорились. В день ЧП во время очередной уборки снега он снова стал ругаться с соседом и его женой. В какой-то момент свердловчанин распылил женщине в лицо перцовый баллончик, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».