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Житель Асбеста застрелил соседа во время конфликта

Мужчина застрелил соседа в Асбесте из-за неубранного снега

30 января 2024, 10:46
Фото: 1MI

Житель Асбеста застрелил соседа во время конфликта

В Асбесте ссора между двумя соседями из-за неубранной кучи снега закончилась стрельбой в одного из них. Происшествие случилось 28 января 2024 года.

Мужчина, убирая снег возле своего гаража, кидал его к гаражу другого, из-за чего соседи часто ссорились. В день ЧП во время очередной уборки снега он снова стал ругаться с соседом и его женой. В какой-то момент свердловчанин распылил женщине в лицо перцовый баллончик, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Сосед ударил неприятеля по голове лопатой. После этого он и его жена собрались в медпункт. Однако на выезде из гаражей мужчина, взяв ружье, выстрелил в стекло автомобиля, в котором сидела супружеская пара. Пуля попала в соседа.

Пострадавший скончался по дороге в больницу. Стрелка задержали в этот же день. В отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, 21 января 2024 года в Екатеринбурге водитель автомобиля стрелял из пистолета и кричал угрозы прохожим.

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