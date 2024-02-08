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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

В Нижнем Тагиле ищут начальника дорожного участка

«Много стресса, пыли и снега»: оригинальная вакансия появилась в Нижнем Тагиле

8 февраля 2024, 07:33
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле ищут начальника дорожного участка

В «Тагилдорстрое» в Нижнем Тагиле открылась необычная вакансия. Здесь ищут начальника дорожного участка, который «лучше знает, как нам выполнять работу».

К кандидату на эту должность предъявляются следующие требования: устойчивость к стрессу, желание трудиться, профессионализм.

От нас: ненормированный график, стресс, много снега, асфальта, пыли, а в подчинении суперкоманда в оранжевой робе, — пишет работодатель.

Будут у нового руководителя и приятные бонусы: «комплименты в соцсетях, бесплатные советы и теплые приветы». Резюме соискателей просят отправлять по адресу: [email protected].

Ранее были названы самые востребованные профессии на 30 лет.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Работа#Снег#Тагилстрой#Начальник#Асфальт#Профессионализм#Екатеринбург#Пыль#Дарья Сорокина
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