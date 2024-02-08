«Много стресса, пыли и снега»: оригинальная вакансия появилась в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
К кандидату на эту должность предъявляются следующие требования: устойчивость к стрессу, желание трудиться, профессионализм.
От нас: ненормированный график, стресс, много снега, асфальта, пыли, а в подчинении суперкоманда в оранжевой робе, — пишет работодатель.
Будут у нового руководителя и приятные бонусы: «комплименты в соцсетях, бесплатные советы и теплые приветы». Резюме соискателей просят отправлять по адресу: [email protected].
Ранее были названы самые востребованные профессии на 30 лет.