Мужчина купил сигареты и попал под суд в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
По данным региональной прокуратуры, с начала 2022 года по март прошлого года тагильчанин купил 11 тысяч пачек сигарет без маркировок. Товар он закупил за 1,7 миллиона рублей. Всю продукцию он отвез на склад.
Проводилось расследование. Дело уже передано в суд для рассмотрения.
Ранее стало известно, что бизнесмен в Первоуральске торговал в киоске поддельным табаком и спиртосодержащей продукцией. У него не было разрешительных документов. Некачественная продукция была изъята.