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Published Сегодня, 10:13

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Updated Сегодня, 10:15

В Нижнем Тагиле судят покупателя контрафактных сигарет

Мужчина купил сигареты и попал под суд в Нижнем Тагиле

13 февраля 2024, 10:13
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле судят покупателя контрафактных сигарет

В Нижнем Тагиле под суд отправлен мужчина, который купил контрафактные сигареты.

По данным региональной прокуратуры, с начала 2022 года по март прошлого года тагильчанин купил 11 тысяч пачек сигарет без маркировок. Товар он закупил за 1,7 миллиона рублей. Всю продукцию он отвез на склад.

Проводилось расследование. Дело уже передано в суд для рассмотрения.

Ранее стало известно, что бизнесмен в Первоуральске торговал в киоске поддельным табаком и спиртосодержащей продукцией. У него не было разрешительных документов. Некачественная продукция была изъята.

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