tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Три дороги в Свердловской области начали ремонтировать

На трех дорогах в Свердловской области начались ремонтные работы

13 февраля 2024, 09:56
Фото: 1MI

Три дороги в Свердловской области начали ремонтировать

В Свердловской области начались реконструкционные работы на трех автомобильных дорогах: поселок Илим — поселок Колпаковка, Красноуфимск — село Симинчи и Сосьва — Восточный.

Ряд реконструкционных работ по определенной технологии можно выполнять при температуре ниже нуля градусов. Благодаря раннему началу работ будет сэкономлено время, а также наберутся большие темпы до начала дорожного сезона, рассказали в региональном управлении автодорог.

Сейчас ведется замена водопропускных труб, заготовка необходимых материалов для ремонта, а также выемка грунта. Реконструкция дорог пройдет с целью обеспечения постоянной транспортной доступности для свердловчан, которые проживают в селах и деревнях.

Также отремонтированные трассы улучшат уровень комфорта и безопасность транспортного движения и дадут толчок к развитию населенных пунктов.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге будет на месяц закрыт Суворовский переулок в связи с ремонтом на участке дороги.

Более 18 км дорог в Екатеринбурге построят в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Какие дороги отремонтируют в Свердловской области в 2024 году: список6,5 млрд рублей будет направлено на улучшение дорог в Свердловской областиВременная дорога, неисполнение предписания, победа в футболе и БДСМ
#Общество#Свердловская область#Проект#Реконструкция#Трасса#Дороги#Ремонт дороги#Ремонтные работы#Дорожное движение#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Трассы
Подпишитесь
Превышения веществ и грязные реки: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:47
Второй день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзале
Сегодня, 08:09
Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:39
Лже-минер из Тагила направлен в психиатрию за телефонный терроризм
Сегодня, 08:25
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
Вчера, 05:46
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
Сегодня, 04:00