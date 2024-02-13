На трех дорогах в Свердловской области начались ремонтные работы

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Ряд реконструкционных работ по определенной технологии можно выполнять при температуре ниже нуля градусов. Благодаря раннему началу работ будет сэкономлено время, а также наберутся большие темпы до начала дорожного сезона, рассказали в региональном управлении автодорог.
Сейчас ведется замена водопропускных труб, заготовка необходимых материалов для ремонта, а также выемка грунта. Реконструкция дорог пройдет с целью обеспечения постоянной транспортной доступности для свердловчан, которые проживают в селах и деревнях.
Также отремонтированные трассы улучшат уровень комфорта и безопасность транспортного движения и дадут толчок к развитию населенных пунктов.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге будет на месяц закрыт Суворовский переулок в связи с ремонтом на участке дороги.