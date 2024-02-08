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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Новые дороги появятся в Екатеринбурге в 2024 году

Более 18 км дорог в Екатеринбурге построят в 2024 году

8 февраля 2024, 08:38
Фото: Midjourney

Новые дороги появятся в Екатеринбурге в 2024 году

В Екатеринбурге будут проложены новые дороги, а также проведут ремонтные работы на других объектах. Обновление улично-дорожной сети пройдет в 2024 году.

Реконструкционные работы проведут на улицах Вильгельма де Геннина, Токарей и Серафимы Дерябиной. Также будут продолжаться строительные работы Водоемной улицы, на улицах Амундсена, Академика Ландау и Академика Парина, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, будет продолжаться капремонт на улицах Локомобильной, Новой, Центральной. Капремонты также начнутся на улицах Энгельса, Гоголя и Карла Маркса, которые будут завершены в 2026 году.

Вводить в пользование все ремонтируемые дорожные участки планируется в конце 2024 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле сделают временную дорогу из центра города на ГГМ из-за ремонта на плотине.

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#Общество#Город#Строительство#Проект#Реконструкция#Ремонт дорог#Капремонт#Дороги#Улицы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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