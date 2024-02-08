Более 18 км дорог в Екатеринбурге построят в 2024 году

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Реконструкционные работы проведут на улицах Вильгельма де Геннина, Токарей и Серафимы Дерябиной. Также будут продолжаться строительные работы Водоемной улицы, на улицах Амундсена, Академика Ландау и Академика Парина, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Кроме того, будет продолжаться капремонт на улицах Локомобильной, Новой, Центральной. Капремонты также начнутся на улицах Энгельса, Гоголя и Карла Маркса, которые будут завершены в 2026 году.
Вводить в пользование все ремонтируемые дорожные участки планируется в конце 2024 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле сделают временную дорогу из центра города на ГГМ из-за ремонта на плотине.