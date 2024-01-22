Свердловские власти выделят почти 800 млн на дороги и мосты

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Деньги отправлены на улучшения дорог и мостов, информирует Департамент информационной политики.
К примеру, известно, что в ходе дополнительного финансирования будут реконструированы улицы, улучшены дороги, инфраструктура, построены мосты. Так, Верхней Пышме выделят более 100 млн, а Ирбит получит почти 150 млн. Также Ирбитский район станет обладателем более 40 млн рублей, которые пойдут на строительство моста.
Таким образом, муниципалитетам дадут деньги на развитие многих значимых объектов. В частности, ранее власти региона увеличили бюджет Верхней Пышмы на почти 6 млрд.