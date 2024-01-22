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Почти 800 миллионов рублей дополнительно выделят на свердловские дороги

Свердловские власти выделят почти 800 млн на дороги и мосты

22 января 2024, 10:13
Фото: 1MI

Почти 800 миллионов рублей дополнительно выделят на свердловские дороги

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отправил более 790 млн муниципалитетам.

Деньги отправлены на улучшения дорог и мостов, информирует Департамент информационной политики.

К примеру, известно, что в ходе дополнительного финансирования будут реконструированы улицы, улучшены дороги, инфраструктура, построены мосты. Так, Верхней Пышме выделят более 100 млн, а Ирбит получит почти 150 млн. Также Ирбитский район станет обладателем более 40 млн рублей, которые пойдут на строительство моста.

Таким образом, муниципалитетам дадут деньги на развитие многих значимых объектов. В частности, ранее власти региона увеличили бюджет Верхней Пышмы на почти 6 млрд.

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