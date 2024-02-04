Временная дорога, неисполнение предписания, победа в футболе и БДСМ

На рабочей неделе в Нижнем Тагиле погода будет снежной и ветреной, также вероятен мокрый снег. В понедельник, 5 февраля, температура составит -13 градусов, ночью похолодает до -19 градусов. Во вторник потеплеет до -2 градусов, ожидается снег. В среду будет -2 градуса и сильный снегопад, ветер усилится до 8 метров в секунду. В четверг погода будет снежной и ветреной, но количество осадков снизится. В пятницу будет до -10 градусов. В субботу погода будет аналогичной, но ветер может усилиться до 10 метров в секунду. В воскресенье ожидается -11 градусов, ветер до 12 метров в секунду и снегопад.