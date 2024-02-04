Временная дорога, неисполнение предписания, победа в футболе и БДСМ

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В планах по обновлению Нижнего Тагила на 2024 год есть пункты о ремонте плотины и моста на улице Челюскинцев. Для того чтобы в городе не случился транспортный коллапс, администрация планирует возвести временный мост из центра Тагила на ГГМ. В период проведения ремонта будет отсыпана дамба, и ее покроют одним слоем асфальта. Это решение должно помочь снизить заторы. Однако что делать с трамвайным движением, еще не решено.
Агрокомплекс «Горноуральский» по выданному предписанию Росприроднадзора был обязан действовать в соответствии со специальным разрешением на выбросы. Также от предприятия было необходимо внести изменения в декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Однако после проверки оказалось, что агрокомплекс не выполняет своих обязательств.
Футбольный клуб «Амкар» из Перми проиграл команде «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила. В первом тайме пермяки играли молодежным составом и уступили тагильчанам со счетом 0:2. После перерыва на поле вышел основной состав, но счет не изменился.
В столице Урала ночью с 3 на 4 февраля в самом центре города в ночном клубе «Фабрика» силовики накрыли БДСМ-вечеринку. Не прошло и часа с начала тусовки, как туда нагрянули полицейские. Всех участников действия проверили, а мероприятие остановили. Предполагаемый организатор также был установлен. Мужчина уже неоднократно был замечен в проведении подобного рода праздников.
На рабочей неделе в Нижнем Тагиле погода будет снежной и ветреной, также вероятен мокрый снег. В понедельник, 5 февраля, температура составит -13 градусов, ночью похолодает до -19 градусов. Во вторник потеплеет до -2 градусов, ожидается снег. В среду будет -2 градуса и сильный снегопад, ветер усилится до 8 метров в секунду. В четверг погода будет снежной и ветреной, но количество осадков снизится. В пятницу будет до -10 градусов. В субботу погода будет аналогичной, но ветер может усилиться до 10 метров в секунду. В воскресенье ожидается -11 градусов, ветер до 12 метров в секунду и снегопад.