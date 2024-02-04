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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Временная дорога, неисполнение предписания, победа в футболе и БДСМ

Временная дорога, неисполнение предписания, победа в футболе и БДСМ

4 февраля 2024, 15:02
В Нижнем Тагиле из центра на ГГМ возведут дорогу на время ремонта дамбы. Агрокомплекс не исполняет предписания. Тагильские футболисты показали команде из Перми как играть с мячом, а также снегопады в Тагиле и БДСМ в Екатеринбурге: самое важное, что произошло за 3 и 4 февраля в Нижнем Тагиле.

В планах по обновлению Нижнего Тагила на 2024 год есть пункты о ремонте плотины и моста на улице Челюскинцев. Для того чтобы в городе не случился транспортный коллапс, администрация планирует возвести временный мост из центра Тагила на ГГМ. В период проведения ремонта будет отсыпана дамба, и ее покроют одним слоем асфальта. Это решение должно помочь снизить заторы. Однако что делать с трамвайным движением, еще не решено.

Из центра Нижнего Тагила на ГГМ построят временную дорогу
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Агрокомплекс «Горноуральский» по выданному предписанию Росприроднадзора был обязан действовать в соответствии со специальным разрешением на выбросы. Также от предприятия было необходимо внести изменения в декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Однако после проверки оказалось, что агрокомплекс не выполняет своих обязательств.

Агрокомплекс «Горноуральский» под Тагилом не исполнял предписания по охране воздуха
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Футбольный клуб «Амкар» из Перми проиграл команде «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила. В первом тайме пермяки играли молодежным составом и уступили тагильчанам со счетом 0:2. После перерыва на поле вышел основной состав, но счет не изменился.

Футбольная команда из Нижнего Тагила победила спортсменов из Перми
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В столице Урала ночью с 3 на 4 февраля в самом центре города в ночном клубе «Фабрика» силовики накрыли БДСМ-вечеринку. Не прошло и часа с начала тусовки, как туда нагрянули полицейские. Всех участников действия проверили, а мероприятие остановили. Предполагаемый организатор также был установлен. Мужчина уже неоднократно был замечен в проведении подобного рода праздников.

Полиция «прикрыла» БДСМ-вечеринку в центре Екатеринбурга
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На рабочей неделе в Нижнем Тагиле погода будет снежной и ветреной, также вероятен мокрый снег. В понедельник, 5 февраля, температура составит -13 градусов, ночью похолодает до -19 градусов. Во вторник потеплеет до -2 градусов, ожидается снег. В среду будет -2 градуса и сильный снегопад, ветер усилится до 8 метров в секунду. В четверг погода будет снежной и ветреной, но количество осадков снизится. В пятницу будет до -10 градусов. В субботу погода будет аналогичной, но ветер может усилиться до 10 метров в секунду. В воскресенье ожидается -11 градусов, ветер до 12 метров в секунду и снегопад.

Снегопады и ветер атакуют Нижний Тагил на рабочей неделе
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