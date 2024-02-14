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В Нижнем Тагиле у насосной станции найден труп женщины

Труп женщины обнаружен на улице Горошникова в Нижнем Тагиле

14 февраля 2024, 06:44
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле у насосной станции найден труп женщины

Утром 14 февраля в Нижнем Тагиле на улице Горошникова местный житель обнаружил труп женщины. Как стало известно редакции, ее личность пока не установлена.

Читатель TagilCity.ru сообщил редакции о том, что тело человека обнаружил сотрудник насосной станции.

Рядом с КНС №2 на Горошникова обнаружен труп. Его обнаружил мой коллега, он сразу же вызвал полицию, — сообщил житель Нижнего Тагила.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, им предстоит установить личность погибшей. Об этом редакции сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». В СУ СК РФ по Свердловской области обещали дать комментарий позднее, после проверочных мероприятий.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Следственный комитет#Свердловская область#Смерть#Полиция#Труп#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Юлия Мамонтова
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