Труп женщины обнаружен на улице Горошникова в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Читатель TagilCity.ru сообщил редакции о том, что тело человека обнаружил сотрудник насосной станции.
Рядом с КНС №2 на Горошникова обнаружен труп. Его обнаружил мой коллега, он сразу же вызвал полицию, — сообщил житель Нижнего Тагила.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, им предстоит установить личность погибшей. Об этом редакции сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». В СУ СК РФ по Свердловской области обещали дать комментарий позднее, после проверочных мероприятий.