Труп женщины обнаружен на улице Горошникова в Нижнем Тагиле

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, им предстоит установить личность погибшей. Об этом редакции сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». В СУ СК РФ по Свердловской области обещали дать комментарий позднее, после проверочных мероприятий.