В Екатеринбурге Роспотребнадзор готовит коллективный иск против фитнес-клуба LagomGym

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Клуб LagomGym работал в тестовом режиме с августа 2022 года. Все это время клиенты, купившие абонемент, могли посещать только зал, хотя при заключении договоров им обещали более разнообразные услуги. Теперь права обманутых екатеринбуржцев собирается защитить Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.
Официально LagomGym открылся спустя год, в сентябре 2023-го. Однако в Spa и бассейн клиентов опять не пустили, предложив им перезаключить договора и снова заплатить.
Претензии посетителей руководство клуба оставило без внимания.
Роспотребнадзор намерен подать коллективный иск в суд и для этого ищет тех, кто готов отстаивать свои права.
В Екатеринбурге мужчина подал в суд на спортклуб Bright Fit, который расторг с ним договор и запретил ходить в зал.