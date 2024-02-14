В Екатеринбурге Роспотребнадзор готовит коллективный иск против фитнес-клуба LagomGym

Клуб LagomGym работал в тестовом режиме с августа 2022 года. Все это время клиенты, купившие абонемент, могли посещать только зал, хотя при заключении договоров им обещали более разнообразные услуги. Теперь права обманутых екатеринбуржцев собирается защитить Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.