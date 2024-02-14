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Семья из Екатеринбурга купила квартиру с окнами в пол и не дождалась их

В Екатеринбурге семья переплатила за окна в пол 700 тысяч рублей, а получила обычные

14 февраля 2024, 08:58

Семья из Екатеринбурга купила квартиру с окнами в пол и не дождалась их

Жительница Екатеринбурга предъявляет претензию застройщику «Брусника», у которого ее семья приобрела квартиру с дорогими окнами в пол. Оказалось, что они не предусмотрены проектом.

Квартира находится в квартале «Депо» на Старой Сортировке. Изначально на встрече менеджер заверил клиентов, что они получат те окна, которые хотят, однако позднее выяснилось, что такой планировки у застройщика вообще нет, пишет E1.ru.

Женщина по имени Венера утверждает, что окна в пол они хотели заказать по эстетическим соображениям, однако оказалось, что в пол может быть только перегородка в лоджии. Окна же при осмотре оказались стандартными.

При этом семья переплатила за двушку с окнами в пол почти 700 тысяч рублей. Застройщик «Брусника» готов пойти на встречу и урегулировать эту ситуацию. Семье предлагают разные варианты — от расторжения договора до выплаты компенсации.

Вариант квартиры с окнами в пол на сайте действительно ранее указывался, однако это была техническая ошибка, также подчеркнули в пресс-службе компании.

В Екатеринбурге жильцы аварийного дома хотят получить от «Брусники» справедливую цену за землю, которую ранее выкупила компания.

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#Деньги#Квартира#Окна#Компенсация#Договор#Дом#Застройщик#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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