В Екатеринбурге семья переплатила за окна в пол 700 тысяч рублей, а получила обычные

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Квартира находится в квартале «Депо» на Старой Сортировке. Изначально на встрече менеджер заверил клиентов, что они получат те окна, которые хотят, однако позднее выяснилось, что такой планировки у застройщика вообще нет, пишет E1.ru.
Женщина по имени Венера утверждает, что окна в пол они хотели заказать по эстетическим соображениям, однако оказалось, что в пол может быть только перегородка в лоджии. Окна же при осмотре оказались стандартными.
При этом семья переплатила за двушку с окнами в пол почти 700 тысяч рублей. Застройщик «Брусника» готов пойти на встречу и урегулировать эту ситуацию. Семье предлагают разные варианты — от расторжения договора до выплаты компенсации.
Вариант квартиры с окнами в пол на сайте действительно ранее указывался, однако это была техническая ошибка, также подчеркнули в пресс-службе компании.
В Екатеринбурге жильцы аварийного дома хотят получить от «Брусники» справедливую цену за землю, которую ранее выкупила компания.