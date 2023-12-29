Без квартиры и денег, самые новогодние блюда и афиша на новогодние каникулы

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Жительница Нижнего Тагила не смогла купить новую квартиру, хотя была уже готова взять ипотеку. Она и ее риэлтор обвиняют менеджера Сбербанка в срыве сделки, так как он не довел ее до зачисления денег. Тагильчанка осталась без денег и новой квартиры. Кто виноват в этой истории, разбирались журналисты TagilCity.ru.
В Нижнем Тагиле временно остановили движение транспорта на улице Октябрьской Революции. Для проезда к жилым домам на проспекте Строителей и проспекте Мира организованы подъезды. Эту информацию предоставило управление городским хозяйством Нижнего Тагила. Более подробную схему проезда читайте по ссылке ниже.
В России Новый год всегда ассоциируется с праздничным столом. Некоторые хозяйки стараются удивить гостей изысканными блюдами, другие довольствуются пиццей и роллами из доставки, но есть несколько блюд, без которых сложно представить новогодний стол — это «Оливье», «Селедка под шубой» и холодец. TagilCity.ru расскажет историю появления этих блюд.
Редакция TagilCity.ru провела анализ множества списков лучших фильмов для просмотра в Новый год и составила свой топ-5 самых интересных. Конечно есть вероятность, что вы уже видели эти фильмы и не по одному разу, но новогодние вечера — это отличный повод пересмотреть их и почувствовать ностальгию.
До Нового года считанные дни, и за это время в Нижнем Тагиле запланировано множество праздничных мероприятий, которые можно посетить как одному, так с друзьями и семьей. В нашем обзоре культурных событий вы найдете то, что подойдет именно вам. Мы будем регулярно обновлять афишу на новогодние праздники. С наступающим Новым годом!