Без квартиры и денег, самые новогодние блюда и афиша на новогодние каникулы

До Нового года считанные дни, и за это время в Нижнем Тагиле запланировано множество праздничных мероприятий, которые можно посетить как одному, так с друзьями и семьей. В нашем обзоре культурных событий вы найдете то, что подойдет именно вам. Мы будем регулярно обновлять афишу на новогодние праздники. С наступающим Новым годом!