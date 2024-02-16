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Машина упала на слесаря автосервиса в Екатеринбурге

Машина придавила ногу рабочего автосервиса в Екатеринбурге. Ему ампутировали пальцы

16 февраля 2024, 09:50
Фото: 1MI

Машина упала на слесаря автосервиса в Екатеринбурге

Мастер автосервиса пострадал на работе в Екатеринбурге. На него упала машина.

Известно, что, когда мужчина чинил машину, она упала ему на ногу, сообщает Ура.ру. Машина сорвалась с подъемника.

В результате рабочего госпитализировали в больницу №23. Спасателям пришлось ехать в медучреждение, потому что с ноги требовалось снять защитный элемент. Автомобиль придавил мужчине пальцы, два из них ампутировали.

Ранее сообщалось, что в Кушве погиб 36-летний шахтер. У него осталась большая и дружная семья.

СК возбудил уголовное дело после смерти рабочего в шахте в Кушве
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