Машина придавила ногу рабочего автосервиса в Екатеринбурге. Ему ампутировали пальцы

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Известно, что, когда мужчина чинил машину, она упала ему на ногу, сообщает Ура.ру. Машина сорвалась с подъемника.
В результате рабочего госпитализировали в больницу №23. Спасателям пришлось ехать в медучреждение, потому что с ноги требовалось снять защитный элемент. Автомобиль придавил мужчине пальцы, два из них ампутировали.
Ранее сообщалось, что в Кушве погиб 36-летний шахтер. У него осталась большая и дружная семья.