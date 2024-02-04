В Екатеринбурге пенсионера сбила машина. У него травма головы и перелом плеча

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Автомобиль сбил мужчину на перекрестке. Пострадавшему 85 лет, пишет Е1.
По словам родственников, пенсионер отправился на лесную прогулку. Родные стали волноваться, когда прошло много времени и дед не вернулся домой.
Сперва они обратились в полицию, а затем им поступил звонок из больницы. По словам пострадавшего, он выходил из леса, переходил перекресток по светофору, а что было далее он не помнит.
В ГИБДД сказали, что дедушка переходил дорогу на запрещающий сигнал. Водитель не успел остановиться.
Ранее в массовом ДТП в Екатеринбурге пострадала девочка.