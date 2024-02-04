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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:57

Пенсионер получил травму головы и перелом плеча на дороге в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пенсионера сбила машина. У него травма головы и перелом плеча

4 февраля 2024, 09:55
Фото: 1MI

Пенсионер получил травму головы и перелом плеча на дороге в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пожилой мужчина отправился на прогулку по ЖБИ. Его сбила машина. В результате у пенсионера диагностировали перелом плеча и травму головы.

Автомобиль сбил мужчину на перекрестке. Пострадавшему 85 лет, пишет Е1.

По словам родственников, пенсионер отправился на лесную прогулку. Родные стали волноваться, когда прошло много времени и дед не вернулся домой.

Сперва они обратились в полицию, а затем им поступил звонок из больницы. По словам пострадавшего, он выходил из леса, переходил перекресток по светофору, а что было далее он не помнит.

В ГИБДД сказали, что дедушка переходил дорогу на запрещающий сигнал. Водитель не успел остановиться.

Ранее в массовом ДТП в Екатеринбурге пострадала девочка.

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#Происшествия#Больница#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Полиция#Пенсионер#Машина#ЖБИ#18+#Екатеринбург#Травма головы#Дарья Сорокина#Перелом плеча#Запрещающий сигнал
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