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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Погибшим в Кушве шахтером оказался 36-летний мужчина

Стало известно, кто погиб в шахте «Южная» в Кушве

16 февраля 2024, 09:05
Фото: Е1

Погибшим в Кушве шахтером оказался 36-летний мужчина

Стало известно, кем был шахтер из Кушвы, который погиб на рабочем месте 13 февраля. Погибший — Александр Попов. Ему было 36 лет.

У погибшего мужчины осталась большая и дружная семья. Это родители и другие родственники, пишет Е1.

Известно, что Александр находился на должности машиниста скреперной лебедки. Находясь на глубине 160 метров, он получил смертельную травму. Когда утром он не вернулся с ночной смены, его коллеги стали переживать и пошли на поиски. Нашли они труп.

По данным прокуратуры, в 7 часов утра он должен был закончить смену, примерно в это время он и погиб.

Возбуждено уголовное дело из-за нарушение правил безопасности, проводится экспертиза. Друзья шахтера пишут слова соболезнования в соцсетях. Его вспоминают добрым словом.

Напомним, что шахтер был работником тагильского ВГОКа.

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