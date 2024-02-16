Стало известно, кто погиб в шахте «Южная» в Кушве

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
У погибшего мужчины осталась большая и дружная семья. Это родители и другие родственники, пишет Е1.
Известно, что Александр находился на должности машиниста скреперной лебедки. Находясь на глубине 160 метров, он получил смертельную травму. Когда утром он не вернулся с ночной смены, его коллеги стали переживать и пошли на поиски. Нашли они труп.
По данным прокуратуры, в 7 часов утра он должен был закончить смену, примерно в это время он и погиб.
Возбуждено уголовное дело из-за нарушение правил безопасности, проводится экспертиза. Друзья шахтера пишут слова соболезнования в соцсетях. Его вспоминают добрым словом.
Напомним, что шахтер был работником тагильского ВГОКа.