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Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

В Свердловской области ожидаются помехи в спутниковом телевидении

Телевизоры перестанут работать в Свердловской области

17 февраля 2024, 14:50
Фото: 1MI

В Свердловской области ожидаются помехи в спутниковом телевидении

С 22 февраля по 8 марта 2024 года в Свердловской области по утрам возможны помехи в работе телевизионных каналов.

Причиной этого стала солнечная интерференция, которая оказывает влияние на спутниковую связь. Также на сайте Цифрового эфирного телевидения указано, что, возможно, будут перерывы в вещании каналов вплоть до 17 минут.

Помехи могут наблюдаться на Первом канале, НТВ, Пятом канале, МУЗ-ТВ, СТС, Россия-24 и других.

Напомним, в октябре 2023 года в регионе по той же причине наблюдались сбои в работе телевизионных каналов.

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#Свердловская область#Первый канал#Телевизор#Екатеринбург#Евгения Сафина#Перебои
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