Телевизоры перестанут работать в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Причиной этого стала солнечная интерференция, которая оказывает влияние на спутниковую связь. Также на сайте Цифрового эфирного телевидения указано, что, возможно, будут перерывы в вещании каналов вплоть до 17 минут.
Помехи могут наблюдаться на Первом канале, НТВ, Пятом канале, МУЗ-ТВ, СТС, Россия-24 и других.
Напомним, в октябре 2023 года в регионе по той же причине наблюдались сбои в работе телевизионных каналов.