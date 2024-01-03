Они покоряли ТВ: попавшие на экраны телевизоров жители Нижнего Тагила в 2023 году

Еще одна юная тагильчанка Вика Старикова порадовала своих поклонников музыкальными успехами. Певица взяла победу в номинации «Платиновый артист DMC MUSIC по итогам четырех лет». О Вике миллионы россиян узнали 5 лет назад, когда она, будучи 10-летней девочкой, выступила на шоу «Минута славы». В тот день ребенка раскритиковали Владимир Познер и Рената Литвинова, что вызвало осуждение общественности. Вика не перестала заниматься музыкой и сейчас регулярно выпускает новые песни. Одним из ее хитов стала композиция «Три желания». На ее YouTube-канале 1,3 миллиона подписчиков и уже более 450 миллионов просмотров.