tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Жители Нижнего Тагила снимались в шоу на ТВ

Они покоряли ТВ: попавшие на экраны телевизоров жители Нижнего Тагила в 2023 году

3 января 2024, 05:16
Фото: 1MI

Жители Нижнего Тагила снимались в шоу на ТВ

В течение всего года TagilCity.ru следил за успехами тагильчан и появлениями их в различных шоу на ТВ. Мы подготовили подборку новостей о тех, кто так или иначе появился на экранах телевизоров в течение 2023 года.

В начале 2023 года уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов, известный в спортивных кругах боец ММА, чемпион мира по боевому самбо и мастер спорта России международного класса, поучаствовал в съемках комедийного сериала «Кафе Куба» на ТНТ, который стартовал 13 марта. Уже вышли все серии первого сезона, их 21.

Боец из Нижнего Тагила снялся в новом сериале для ТНТ
Узнать подробнее

Фотограф и блогер Ксения Ляпц и пожарный Николай сыграли свадьбу в эфире телеканала «Пятница» в начале 2023 года. Эффектную свадьбу в пожарной тематике увидели миллионы россиян. Супруги счастливо живут и работают в Нижнем Тагиле.

Осенью того же года Татьяна и Николай Важенины на 22-й годовщине своей совместной жизни сыграли свадьбу также на «Пятнице» в шоу «Четыре свадьбы». У пары уже 8 детей, все они были гостями на торжественном мероприятии. Слез не скрывали даже конкурентки Татьяны — настолько эмоциональным выдался праздник в Нижнем Тагиле.

Семья из Нижнего Тагила снялась в шоу «Четыре свадьбы»
Узнать подробнее

Жительница Нижнего Тагила Светлана Кашина вместе с группой «Радио СВЕТа» прошла в финал Всероссийского конкурса «Родники» с композицией «Русские своих не бросают». Песня прошла отбор из более десятка тысяч заявок. Светлана Кашина, напомним, известна россиянам по своему участию в коллективе «Комбинация».

Светлана рассказала редакции TagilCity.ru о жизни после конкурса и о своей творческой деятельности.

Не скажу, что как-то круто изменилось мое жизненное расписание после участия в финале конкурса Родники. По-прежнему большую часть моего времени занимает педагогическая деятельность в колледже. Уроки, поездки на конкурсы, работа в жюри, консультации по эстрадному вокалу. Это основное. Когда я подписывала договор с Родниками, обговаривался этот момент — основная работа на первом месте. Но!!! Я искренне счастлива от того, что я в проекте! Во-первых, это новая творческая семья единомышленников и профессиональных людей, общение с которыми раскрывают новые горизонты моей сольной творческой деятельности. Уже увидела свет и горячо принимается слушателями новая песня А. Самойлова и К. Зарецкой «Российский солдат», готовится ещё пара- тройка музыкальных новинок. Во-вторых, песню В. Окорокова «Русские своих не бросают», с которой я стала победителем в номинации «За лучшее исполнение», теперь слышит несравненно большее количество людей, и конечно, наши бойцы на СВО. На Родниках вышел альбом с песнями финалистов, и теперь их можно прослушать на всех цифровых площадках. В-третьих, появилась надежда, что на нашей «сомнительной» эстраде начнёт что-то меняться в лучшую сторону, ведь наш контент несет созидание, формирование неподдельной любви к Отечеству, поддержку традиционных ценностей. Я очень благодарна Олегу Газманову и Елене Ульяновой за их инициативу! В-четвертых, появились поездки с концертами Родниковцев по нашей стране. А это — встреча с новым зрителем и заряд нереальной энергией в кругу новых талантливых людей! От всей души поздравляю всех с новым годом и Рождеством Христовым! Здоровья и мирного неба нам всем! — поделилась Светлана Кашина с TagilCity.ru.
Песня вокалистки из Нижнего Тагила вышла в финал всероссийского конкурса «Родники»
Узнать подробнее

Еще одна юная тагильчанка Вика Старикова порадовала своих поклонников музыкальными успехами. Певица взяла победу в номинации «Платиновый артист DMC MUSIC по итогам четырех лет». О Вике миллионы россиян узнали 5 лет назад, когда она, будучи 10-летней девочкой, выступила на шоу «Минута славы». В тот день ребенка раскритиковали Владимир Познер и Рената Литвинова, что вызвало осуждение общественности. Вика не перестала заниматься музыкой и сейчас регулярно выпускает новые песни. Одним из ее хитов стала композиция «Три желания». На ее YouTube-канале 1,3 миллиона подписчиков и уже более 450 миллионов просмотров.

Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
Узнать подробнее

После вкусной публикации про зимние заготовки тагильчанина Андрея Виноградова к герою приехала съемочная бригада. Сюжет на ТВ про домашнего повара вышел по областному телевидению. Днем мужчина трудится бухгалтером на заводе, а вечерами занимается таким необычным хобби.

«Ваша заслуга». Уральский садовод попал на ТВ после публикации TagilCity. ru
Узнать подробнее

Тагильская школа кино и телевидения ШКИТ вошла в число финалистов Национальной телевизионной премии, которая у многих на слуху, — ТЭФИ KIDS 2023. Это прекрасный результат, поскольку тагильчане стали единственными в этой категории. Награждение, не обошедшее внимание ТВ-повестки, прошло в московском театре Et Cetera.

«Это счастье!». Школьники из Нижнего Тагила стали финалистами премии ТЭФИ KIDS 2023
Узнать подробнее

Леонид Медовиков из Нижнего Тагила взял «серебро» на международном конкурсе «Мы вместе». Он участвовал в номинации «Помощь людям» с собственным уникальным проектом «Безлимитные». Вручение премии состоялось под вниманием ТВ-камер 4 декабря. Награду тагильчанин получил из рук телеведущей Юлии Барановской и народного артиста РФ Николая Цискаридзе.

Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Узнать подробнее

В начале 2023 года TagilCity.ru публиковал материал о блиставших на экранах телевизора уроженцах Нижнего Тагила. Мы собрали самые яркие появления, а в соцсетях подписчики сообщества рассказали о других так или иначе прославившихся земляках.

Тагильчане, блиставшие в российских сериалах и фильмах — подборка TagilCity.ru
Узнать подробнее
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Кино#Съемки#Программа#Шоу#Фильм#Съемка#Фильмы#ТВ#Ток-шоу#Съемки фильма#Четыре свадьбы#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
Об этом рассказали читатели: истории помощи от TagilCity.ru за 2023 год
Вчера, 05:09
Выборы мэра и высказывания депутатов: политические итоги года в Нижнем Тагиле
1 января, 05:00
Стали известны размеры социальных выплат в Свердловской области в 2024 году
1 января, 15:45
Пьяные и без прав: в каникулы в Нижнем Тагиле пройдут круглосуточные рейды
1 января, 16:05
Прогулки по Нижнему Тагилу. Театральная площадь
1 января, 08:53
Итоги 2023 года от главного редактора TagilCity.ru
30 декабря 2023,, 12:04