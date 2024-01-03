Они покоряли ТВ: попавшие на экраны телевизоров жители Нижнего Тагила в 2023 году

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В начале 2023 года уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов, известный в спортивных кругах боец ММА, чемпион мира по боевому самбо и мастер спорта России международного класса, поучаствовал в съемках комедийного сериала «Кафе Куба» на ТНТ, который стартовал 13 марта. Уже вышли все серии первого сезона, их 21.
Фотограф и блогер Ксения Ляпц и пожарный Николай сыграли свадьбу в эфире телеканала «Пятница» в начале 2023 года. Эффектную свадьбу в пожарной тематике увидели миллионы россиян. Супруги счастливо живут и работают в Нижнем Тагиле.
Осенью того же года Татьяна и Николай Важенины на 22-й годовщине своей совместной жизни сыграли свадьбу также на «Пятнице» в шоу «Четыре свадьбы». У пары уже 8 детей, все они были гостями на торжественном мероприятии. Слез не скрывали даже конкурентки Татьяны — настолько эмоциональным выдался праздник в Нижнем Тагиле.
Жительница Нижнего Тагила Светлана Кашина вместе с группой «Радио СВЕТа» прошла в финал Всероссийского конкурса «Родники» с композицией «Русские своих не бросают». Песня прошла отбор из более десятка тысяч заявок. Светлана Кашина, напомним, известна россиянам по своему участию в коллективе «Комбинация».
Светлана рассказала редакции TagilCity.ru о жизни после конкурса и о своей творческой деятельности.
Не скажу, что как-то круто изменилось мое жизненное расписание после участия в финале конкурса Родники. По-прежнему большую часть моего времени занимает педагогическая деятельность в колледже. Уроки, поездки на конкурсы, работа в жюри, консультации по эстрадному вокалу. Это основное. Когда я подписывала договор с Родниками, обговаривался этот момент — основная работа на первом месте. Но!!! Я искренне счастлива от того, что я в проекте! Во-первых, это новая творческая семья единомышленников и профессиональных людей, общение с которыми раскрывают новые горизонты моей сольной творческой деятельности. Уже увидела свет и горячо принимается слушателями новая песня А. Самойлова и К. Зарецкой «Российский солдат», готовится ещё пара- тройка музыкальных новинок. Во-вторых, песню В. Окорокова «Русские своих не бросают», с которой я стала победителем в номинации «За лучшее исполнение», теперь слышит несравненно большее количество людей, и конечно, наши бойцы на СВО. На Родниках вышел альбом с песнями финалистов, и теперь их можно прослушать на всех цифровых площадках. В-третьих, появилась надежда, что на нашей «сомнительной» эстраде начнёт что-то меняться в лучшую сторону, ведь наш контент несет созидание, формирование неподдельной любви к Отечеству, поддержку традиционных ценностей. Я очень благодарна Олегу Газманову и Елене Ульяновой за их инициативу! В-четвертых, появились поездки с концертами Родниковцев по нашей стране. А это — встреча с новым зрителем и заряд нереальной энергией в кругу новых талантливых людей! От всей души поздравляю всех с новым годом и Рождеством Христовым! Здоровья и мирного неба нам всем! — поделилась Светлана Кашина с TagilCity.ru.
Еще одна юная тагильчанка Вика Старикова порадовала своих поклонников музыкальными успехами. Певица взяла победу в номинации «Платиновый артист DMC MUSIC по итогам четырех лет». О Вике миллионы россиян узнали 5 лет назад, когда она, будучи 10-летней девочкой, выступила на шоу «Минута славы». В тот день ребенка раскритиковали Владимир Познер и Рената Литвинова, что вызвало осуждение общественности. Вика не перестала заниматься музыкой и сейчас регулярно выпускает новые песни. Одним из ее хитов стала композиция «Три желания». На ее YouTube-канале 1,3 миллиона подписчиков и уже более 450 миллионов просмотров.
После вкусной публикации про зимние заготовки тагильчанина Андрея Виноградова к герою приехала съемочная бригада. Сюжет на ТВ про домашнего повара вышел по областному телевидению. Днем мужчина трудится бухгалтером на заводе, а вечерами занимается таким необычным хобби.
Тагильская школа кино и телевидения ШКИТ вошла в число финалистов Национальной телевизионной премии, которая у многих на слуху, — ТЭФИ KIDS 2023. Это прекрасный результат, поскольку тагильчане стали единственными в этой категории. Награждение, не обошедшее внимание ТВ-повестки, прошло в московском театре Et Cetera.
Леонид Медовиков из Нижнего Тагила взял «серебро» на международном конкурсе «Мы вместе». Он участвовал в номинации «Помощь людям» с собственным уникальным проектом «Безлимитные». Вручение премии состоялось под вниманием ТВ-камер 4 декабря. Награду тагильчанин получил из рук телеведущей Юлии Барановской и народного артиста РФ Николая Цискаридзе.
В начале 2023 года TagilCity.ru публиковал материал о блиставших на экранах телевизора уроженцах Нижнего Тагила. Мы собрали самые яркие появления, а в соцсетях подписчики сообщества рассказали о других так или иначе прославившихся земляках.