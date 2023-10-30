«Это счастье!». Школьники из Нижнего Тагила стали финалистами премии ТЭФИ KIDS 2023

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В студии отметили, что безбюджетный проект был создан по инициативе подростков. Кроме того, он был практически полностью снят детьми. Они же занимались монтажом.
Быть здесь, среди самых крутых детских программ и фильмов — это чудо, это счастье.
Спасибо всем, кто участвовал в создании и поддерживал нас, — написал руководитель Виктор Зайцев в группе ШКИТ ВКонтакте.
Также он выразил благодарность и родителям воспитанников студии за доверие работать с талантливыми детьми.
Редакции TagilCity.ru Виктор Зайцев рассказал подробности об участии в финале ТЭФИ KIDS и о самом проекте. Он называется «Good games» («Хорошие игры») и посвящен компьютерным играм. В его создании принимали участие около 10 воспитанников студии.
В рамках проекта было создано три блока. Первый и них — это блок новостей про компьютерные игры. Во втором взрослый с ребенком соревнуются в мастерстве игры, а в третьем мы взяли интервью с достаточно известной геймершей из Нижнего Тагила, — пояснил Виктор Зайцев.
Он отметил, что проект получился очень трудоемким, создавался он несколько месяцев.
Оттачивали ролик, доводили до ума, несколько раз перемонтировали, так как сразу видели в нем конкурсные перспективы. Инициатором проекта была Екатерина Проскурнина, выпускница студии. Во многом он увидел свет благодаря ее настойчивости и стараниям, — рассказал собеседник.
Так как «Good games» успешно поучаствовал в нескольких детских конкурсах, было принято решение отправить заявку на ТЭФИ KIDS 2023. Церемония награждения состоялась 23 октября в Москве в театре Et Cetera.
Мы попали в финальную тройку, это большое достижение. Мы стали единственной детской киностудией во всех номинациях. Я, если честно, сначала даже недооценил уровень других участников, с которыми мы там встретились: крупные холдинги и телеканалы. Попасть туда было очень круто, — подытожил Виктор Зайцев.