Названы 10 игр, которые могут увлечь детей

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Подборку детских игр собрало издание Newia. К примеру, поиграть можно в танцы. Потребуется только колонка с заранее подобранным плейлистом. Ребенку нужно будет танцевать под музыку, выполняя задания, которые взрослый должен придумать.
Поиграть можно и, например, в волшебный мешок. Нужно прятать предметы в условный мешок. Подойдет любая непрозрачная ткань. Ребенок может ощупывать, что находится в мешке и пытаться назвать, что это за предмет.
Еще одна интересная забава — препятствия. Для этого нужно в квартире из разных предметов создать препятствие. Ребенок должен будет их преодолевать. К примеру, проползти под тремя стульями.
Кроме того, можно заняться рисованием по подсказке. Сначала нужно загадать какой-либо предмет, животное и попросить ребенка нарисовать его по подсказкам.
Среди других увлекательных игр: «Ищем клад», «Да или нет», «Игра в слова».
Ранее сообщалось, что свердловский психиатр назвала «Хагги Вагги» опасной игрушкой, негативно влияющей на психику.