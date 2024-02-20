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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Названы 10 игр, которые могут увлечь детей

Названы 10 игр, которые могут увлечь детей

20 февраля 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
Если ребенок увлекается в основном гаджетами, специалисты предлагают отвлечь его и поиграть с ним в другие игры.

Подборку детских игр собрало издание Newia. К примеру, поиграть можно в танцы. Потребуется только колонка с заранее подобранным плейлистом. Ребенку нужно будет танцевать под музыку, выполняя задания, которые взрослый должен придумать.

Поиграть можно и, например, в волшебный мешок. Нужно прятать предметы в условный мешок. Подойдет любая непрозрачная ткань. Ребенок может ощупывать, что находится в мешке и пытаться назвать, что это за предмет.

Еще одна интересная забава — препятствия. Для этого нужно в квартире из разных предметов создать препятствие. Ребенок должен будет их преодолевать. К примеру, проползти под тремя стульями.

Кроме того, можно заняться рисованием по подсказке. Сначала нужно загадать какой-либо предмет, животное и попросить ребенка нарисовать его по подсказкам.

Среди других увлекательных игр: «Ищем клад», «Да или нет», «Игра в слова».

Ранее сообщалось, что свердловский психиатр назвала «Хагги Вагги» опасной игрушкой, негативно влияющей на психику.

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#Общество#Дети#Музыка#Гаджеты#Танцы#Препятствия#Рисование#Игры#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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