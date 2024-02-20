Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период

Главная мысль, которую бывшие супруги должны донести до сына или дочери, — мы больше не являемся мужем и женой, не будем жить вместе, но оба любим тебя по-прежнему, никогда не разлюбим и навсегда остаемся союзниками. Не скупитесь повторять этот момент для ребенка столько раз, сколько это потребуется, ребенок должен быть уверен, что событие не отнимет у него ни папу, ни маму, а перемены коснутся только функционирования семьи и бытовых вопросов.