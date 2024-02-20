Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Редакция TagilCity.ru пообщалась с Надеждой Ильиной, психологом Детской городской больницы Нижнего Тагила. Специалист имеет 12-летний стаж и большой опыт по взаимодействию с детьми и их родителями.
По заверению Надежды Ильиной, существует ряд поведенческих сигналов, которые могут указывать на необходимость психологической поддержки ребенка. Первые симптомы, на которые стоит обратить внимание, это перепады настроения и изменения в поведении.
Речь идет о трудностях, с которыми он не может справиться самостоятельно, — поясняет специалист.
В поведении ребенка в такой период появляются изменений, ранее ему не свойственные:
Также бывают диаметрально противоположные проявления:
В период переживаний ребенок могут быть проблемы с едой, а также испытывать расстройства сна. Отсюда могут вытекать такие психологические проблемы, как отсутствие интереса к учебе и в целом трудности в познавательной сфере, а также частные конфликты в школе (с одноклассниками или учителями).
Такие нарушения в поведении связаны с тремя проявлениями взаимодействия ребенка с родителями.
1. Воспитательная позиция. Это может быть гиперопека, при которой ребенок хочет вырваться и стать поскорее взрослым.
Либо гиппоопека и эмоциональное отвержение, при котором ребенок, наоборот, через различное вызывающее поведение, привлекает внимание родителей, — поясняет психолог Надежда Ильина.
2. Нарушение личного пространства подростков.
3. Отсутствие телесного и вербального контакта со взрослым, в том числе, непринятия взрослым индивидуальных особенностей подростка и его права на собственное мнение.
Нельзя сравнивать детей друг с другом или с одноклассниками.
Буллинг — агрессивное регулярное подавление одного учащегося другим или группой других. Личность которую булят чаще всего не уверенная в себе, отличающаяся чем-то от других сверстников. Агрессор или инициатор буллинга самоутверждается за счёт более слабой личности.
Для буллинга характерна:
Виды буллинга:
Признаки буллинга:
Ребенок больше не хочет ходить в школу. Речь идет о систематическом отказе посещать учебное заведение. Все дети периодически не хотят идти в школу — сказывается и усталость, и несделанное домашнее задание, и конфликты с одноклассниками. В ситуации с буллингом ребенок не хочет посещать учебное заведение всегда, вне зависимости от обстоятельств.
Ребенок не хочет разговаривать о школе. Если вдруг ребенок перестал рассказывать о школьной жизни, на вопросы отвечает с неохотой или вовсе отмалчивается, то стоит насторожиться.
Мир чувств и отношений — это мир подростков, и в школу они ходят не ради новых знаний, а ради нового чувственного опыта. Если подросток замкнулся в себе и начал прогуливать школу, нужно поинтересоваться причинами изменений у классного руководителя, — отмечает специалист.
Соматические проявления страха. Признаками страха являются соматические проявления: энурез, частые заболевания ОРВИ, плохой сон, вырывание волос на голове, депрессия, нервозность.
Если родители замечают изменения в поведении ребенка, необходимо проконсультироваться либо с школьным психологом, либо с сторонним психологом служб города, — отмечает психолог.
В период развода, в вопросе дележки имущества у родителей здравый смысл отходит на второй план. Проявляется эмоциональный аспект, при котором появляется желание отомстить второй половине или сделать ей (ему) больно и родители прибегают к детям.
Чаще в присутствии детей обвиняют своего мужа (жену), думая таким образом, что настраивают ребенка против него (ее), но на самом деле, разжигают в ребенке чувство вины. Ребенок ещё с неокрепшей психикой живёт между двух огней, которые также за счёт него пытаются самоутвердиться, — поясняет Надежда Ильина.
Нельзя спрашивать у ребенка совета. Разводиться или нет — должны решать только сами супруги, не перекладывая свои проблемы и ответственность за результат на ребенка.
Сообщить о принятом решении ребенку лучше вдвоем. Это избавит его от выслушивания двух разных точек зрения.
Главная мысль, которую бывшие супруги должны донести до сына или дочери, — мы больше не являемся мужем и женой, не будем жить вместе, но оба любим тебя по-прежнему, никогда не разлюбим и навсегда остаемся союзниками. Не скупитесь повторять этот момент для ребенка столько раз, сколько это потребуется, ребенок должен быть уверен, что событие не отнимет у него ни папу, ни маму, а перемены коснутся только функционирования семьи и бытовых вопросов.
Держитесь своих обещаний данных ребенку, не пытайтесь через ребенка подорвать авторитет другого взрослого, это тем самым возродит внутренний конфликт ребенка с самим собой и отношением к этому взрослому, — уверяет специалист.
Редакция TagilCity.ru подготовила тест, который поможет понять, насколько хорошо вы можете распознать тревожные сигналы в поведении и ребенка и насколько правильно вы на них реагируете.
3. Психолого-педагогическая помощь ГДМ г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко 37 т. 8(3435)41-10-20; 8(3435)41-95-92. Телефон доверия (молодежная линия) 8(3435) 41-39-85 (с 18.00 до 8.00).
4. ГБУСО Нижнетагильский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Нижний Тагил, ул Красногвардейская 55. Служба примирения Медведевой Н.А. и центр психологической помощи «Малахит» Якушенок М.В. т. общий 8(3435) 25-57-72.
5. Психотерапевтическая служба №7 г. Нижний Тагил, ул. Победы 40, т. 8 (3435) 47-86-30
6. Центр психического здоровья г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов 31а, т. 8 (3435) 47-86-37.