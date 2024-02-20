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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Психолог дала советы по общению со школьниками в трудных ситуациях

Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период

20 февраля 2024, 14:46
Фото: Изображение Midjourney

Психолог дала советы по общению со школьниками в трудных ситуациях

Нет ничего более уязвимого, чем детская психика. Как понять, что ваш ребенок испытывает тяжелый период в своей жизни, будь то буллинг в школе или, например, развод родителей? Психолог рассказал TagilCity.ru о том, как определить, что у ребенка проблемы и что с этим делать.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с Надеждой Ильиной, психологом Детской городской больницы Нижнего Тагила. Специалист имеет 12-летний стаж и большой опыт по взаимодействию с детьми и их родителями.

По заверению Надежды Ильиной, существует ряд поведенческих сигналов, которые могут указывать на необходимость психологической поддержки ребенка. Первые симптомы, на которые стоит обратить внимание, это перепады настроения и изменения в поведении.

Речь идет о трудностях, с которыми он не может справиться самостоятельно, — поясняет специалист.

В поведении ребенка в такой период появляются изменений, ранее ему не свойственные:

  • Агрессия
  • Аутоагрессия
  • Раздражительность
  • Апатия или беспокойство без явной причины
  • Отказ от любой предложенной деятельности
  • Частые приступы плача или крика
  • Драки
  • Уходы из дома

Также бывают диаметрально противоположные проявления:

  • Ребенок стал чрезмерно послушным.
  • Ребенок стал замкнутым или отстраненным.

В период переживаний ребенок могут быть проблемы с едой, а также испытывать расстройства сна. Отсюда могут вытекать такие психологические проблемы, как отсутствие интереса к учебе и в целом трудности в познавательной сфере, а также частные конфликты в школе (с одноклассниками или учителями).

Фото: Изображение Midjourney

Корень проблем — нарушение детско-родительских отношений

Такие нарушения в поведении связаны с тремя проявлениями взаимодействия ребенка с родителями.

1. Воспитательная позиция. Это может быть гиперопека, при которой ребенок хочет вырваться и стать поскорее взрослым.

Либо гиппоопека и эмоциональное отвержение, при котором ребенок, наоборот, через различное вызывающее поведение, привлекает внимание родителей, — поясняет психолог Надежда Ильина.

2. Нарушение личного пространства подростков.

3. Отсутствие телесного и вербального контакта со взрослым, в том числе, непринятия взрослым индивидуальных особенностей подростка и его права на собственное мнение.

Советы семьям, где нарушены детско-родительские отношения

Нельзя сравнивать детей друг с другом или с одноклассниками.

  • Нельзя блокировать их чувства и эмоции «Прекрати реветь, возьми себя в руки, что ты как тряпка».
  • Если родители в разводе нельзя говорить плохо при ребенке о другом родителе, даже если это так и есть.
  • Нельзя говорить ребенку, что из него ничего хорошего не выйдет, говорить о его будущем плохо.
  • Нельзя делать акцент сколько и чего вы вложили в ребенка, призывать его к совести.
Фото: Изображение Midjourney

Буллинг в школе. Как определить и что делать?

Буллинг — агрессивное регулярное подавление одного учащегося другим или группой других. Личность которую булят чаще всего не уверенная в себе, отличающаяся чем-то от других сверстников. Агрессор или инициатор буллинга самоутверждается за счёт более слабой личности.

Для буллинга характерна:

  • Системность.
  • Неравенство жертвы и обидчика.
  • Переживание жертвой чувства внутреннего напряжения и беспомощности.
  • Активная поддержка или игнорирование остальных ребят.

Виды буллинга:

  1. Социальный, по котором ученика игнорируют, не берут в компании отказываются общаться, распространяют сплетни.
  2. Физический, при котором, проявляется непосредственная агрессия в адрес жертвы (бьёт, толкает, пинает, закрывает в туалете, портит вещи), различными способами унижает личное достоинство.
  3. Вербальный, когда ребенку дают различные клички, смеются над его внешним видом, речью.
  4. Кибербуллинг, когда ребенку поступают угрозы, издевательства и оскорбления через соц.сети, и мессенджеры с использованием различных фотографий или материалов.

Признаки буллинга:

Ребенок больше не хочет ходить в школу. Речь идет о систематическом отказе посещать учебное заведение. Все дети периодически не хотят идти в школу — сказывается и усталость, и несделанное домашнее задание, и конфликты с одноклассниками. В ситуации с буллингом ребенок не хочет посещать учебное заведение всегда, вне зависимости от обстоятельств.

Ребенок не хочет разговаривать о школе. Если вдруг ребенок перестал рассказывать о школьной жизни, на вопросы отвечает с неохотой или вовсе отмалчивается, то стоит насторожиться.

Мир чувств и отношений — это мир подростков, и в школу они ходят не ради новых знаний, а ради нового чувственного опыта. Если подросток замкнулся в себе и начал прогуливать школу, нужно поинтересоваться причинами изменений у классного руководителя, — отмечает специалист.

Соматические проявления страха. Признаками страха являются соматические проявления: энурез, частые заболевания ОРВИ, плохой сон, вырывание волос на голове, депрессия, нервозность.

Если родители замечают изменения в поведении ребенка, необходимо проконсультироваться либо с школьным психологом, либо с сторонним психологом служб города, — отмечает психолог.
Фото: Изображение Midjourney

Ребенок и развод родителей. Как подготовить и что говорить?

В период развода, в вопросе дележки имущества у родителей здравый смысл отходит на второй план. Проявляется эмоциональный аспект, при котором появляется желание отомстить второй половине или сделать ей (ему) больно и родители прибегают к детям.

Чаще в присутствии детей обвиняют своего мужа (жену), думая таким образом, что настраивают ребенка против него (ее), но на самом деле, разжигают в ребенке чувство вины. Ребенок ещё с неокрепшей психикой живёт между двух огней, которые также за счёт него пытаются самоутвердиться, — поясняет Надежда Ильина.

Нельзя спрашивать у ребенка совета. Разводиться или нет — должны решать только сами супруги, не перекладывая свои проблемы и ответственность за результат на ребенка.

Сообщить о принятом решении ребенку лучше вдвоем. Это избавит его от выслушивания двух разных точек зрения.

Главная мысль, которую бывшие супруги должны донести до сына или дочери, — мы больше не являемся мужем и женой, не будем жить вместе, но оба любим тебя по-прежнему, никогда не разлюбим и навсегда остаемся союзниками. Не скупитесь повторять этот момент для ребенка столько раз, сколько это потребуется, ребенок должен быть уверен, что событие не отнимет у него ни папу, ни маму, а перемены коснутся только функционирования семьи и бытовых вопросов.

Держитесь своих обещаний данных ребенку, не пытайтесь через ребенка подорвать авторитет другого взрослого, это тем самым возродит внутренний конфликт ребенка с самим собой и отношением к этому взрослому, — уверяет специалист.

Редакция TagilCity.ru подготовила тест, который поможет понять, насколько хорошо вы можете распознать тревожные сигналы в поведении и ребенка и насколько правильно вы на них реагируете.

Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
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Телефоны экстренной психологической помощи

  1. Областной круглосуточный бесплатный «Телефон экстренной психологической помощи для взрослых» — 8-800-300-11-00;
  2. Областной круглосуточный бесплатный «Телефон экстренной психологической помощи для детей и подростков» — 8-800-300-83-83;
  3. Екатеринбургский круглосуточный «Телефон экстренной психологической помощи для взрослых» — 8-(343)-371-03-03

Действующие службы психологической помощи г. Нижний Тагил

  1. КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил, ул. Черных 19а 8(3435) 45-02-11.
  2. Отделение медико-социальной помощи детям и подросткам. Тел. Call-центра 37-81-
    — №1 ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил ул. Ленинградский Проспект 5 врач психолог Петрова Л.Я.;
    — №2 ГБУЗ СО „Детская городская больница г. Нижний Тагил, ул. Победы 42, психолог Ильина Т.А.;
    — №3 ГБУЗ СО „Детская городская больница г. Нижний Тагил, ул. Черных 28, психолог Ильина Н.А.
    — №5 ГБУЗ СО „Детская городская больница г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская 4, Психолог Наумкина С. В.

3. Психолого-педагогическая помощь ГДМ г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко 37 т. 8(3435)41-10-20; 8(3435)41-95-92. Телефон доверия (молодежная линия) 8(3435) 41-39-85 (с 18.00 до 8.00).

4. ГБУСО Нижнетагильский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Нижний Тагил, ул Красногвардейская 55. Служба примирения Медведевой Н.А. и центр психологической помощи «Малахит» Якушенок М.В. т. общий 8(3435) 25-57-72.

5. Психотерапевтическая служба №7 г. Нижний Тагил, ул. Победы 40, т. 8 (3435) 47-86-30

6. Центр психического здоровья г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов 31а, т. 8 (3435) 47-86-37.

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