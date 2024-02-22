Жителя Лесного отправили в колонию за неуплату алиментов

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Судебные приставы применяли определенные меры, чтобы горожанин выплатил алиментный долг, но он на них не реагировал. Тогда свердловчанина решили привлечь к административной ответственности, назначив ему 40 часов обязательных работ, рассказали в пресс-службе свердловского ведомства.
Однако и после этого горожанин не стал выплачивать алименты и, кроме того, скрывался от приставов. После этого в отношении него возбудили уголовное дело. Во время суда мужчина признал вину и раскаялся. Его лишили свободы на пять месяцев.
Напомним, в Кургане местный житель прятался в своей квартире от приставов из-за того, что он накопил долг по алиментам.