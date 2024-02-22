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Updated Сегодня, 10:53

Житель Лесного накопил долг по алиментам 460 тысяч рублей

Жителя Лесного отправили в колонию за неуплату алиментов

22 февраля 2024, 10:53
Фото: 1MI

Житель Лесного накопил долг по алиментам 460 тысяч рублей

Мужчину из Лесного приговорили к тюремному заключению за длительную неуплату алиментов. Свердловчанин накопил долг размером 460 тысяч рублей.

Судебные приставы применяли определенные меры, чтобы горожанин выплатил алиментный долг, но он на них не реагировал. Тогда свердловчанина решили привлечь к административной ответственности, назначив ему 40 часов обязательных работ, рассказали в пресс-службе свердловского ведомства.

Однако и после этого горожанин не стал выплачивать алименты и, кроме того, скрывался от приставов. После этого в отношении него возбудили уголовное дело. Во время суда мужчина признал вину и раскаялся. Его лишили свободы на пять месяцев.

Напомним, в Кургане местный житель прятался в своей квартире от приставов из-за того, что он накопил долг по алиментам.

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#Общество#Суд#Деньги#Уголовное дело#Административная ответственность#Долг#Судебные приставы#Алименты#Обязательные работы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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