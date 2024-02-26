3 млрд рублей будет направлено на расселение аварийного жилья в Свердловской области

С момента старта шестилетней программы уже более 15,9 тысяч свердловчан переселились в новое жилье, а более 268,5 тысячи ветхих «квадратов» были расселены. С начала 2008 года на территории области из аварийных квартир было переселено более 42 тысяч граждан.