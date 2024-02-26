3 млрд рублей будет направлено на расселение аварийного жилья в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Согласно информации из департамента информполитики, изменения были внесены в концепцию расселения из ветхих домов на период с 2019 по 2025 год.
Для расчета того, сколько денег понадобится для расселения была учтена усредненная цена одного «квадрата», которая по состоянию на 2024 год равняется 107,6 тысячи рублей. Также были уточнены общие размеры аварийного фонда жилья, как сообщил и. о. министр свердловского строительства Григорий Сурганов.
Для реализации всех задумок, концепция продлится до осени следующего года. Из Фонда развития территорий будет выделено 1,6 млрд. Еще 1,3 млрд предоставит бюджет региона, а городские бюджеты добавят около 30 млн.
С момента старта шестилетней программы уже более 15,9 тысяч свердловчан переселились в новое жилье, а более 268,5 тысячи ветхих «квадратов» были расселены. С начала 2008 года на территории области из аварийных квартир было переселено более 42 тысяч граждан.
Ранее сообщалось, что жителей 24 аварийных домов в Нижнем Тагиле планируют расселить в 2024 году.