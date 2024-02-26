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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

В Свердловской области 3 млрд рублей направят на расселение из аварийных домов

3 млрд рублей будет направлено на расселение аварийного жилья в Свердловской области

26 февраля 2024, 12:45
Фото: 1MI

В Свердловской области 3 млрд рублей направят на расселение из аварийных домов

Почти 3 млрд рублей составляет сумма, выделенная главой Свердловской области Евгением Куйвашевым на расселение ветхого жилья в течение 2024 года.

Согласно информации из департамента информполитики, изменения были внесены в концепцию расселения из ветхих домов на период с 2019 по 2025 год.

Для расчета того, сколько денег понадобится для расселения была учтена усредненная цена одного «квадрата», которая по состоянию на 2024 год равняется 107,6 тысячи рублей. Также были уточнены общие размеры аварийного фонда жилья, как сообщил и. о. министр свердловского строительства Григорий Сурганов.

Для реализации всех задумок, концепция продлится до осени следующего года. Из Фонда развития территорий будет выделено 1,6 млрд. Еще 1,3 млрд предоставит бюджет региона, а городские бюджеты добавят около 30 млн.

С момента старта шестилетней программы уже более 15,9 тысяч свердловчан переселились в новое жилье, а более 268,5 тысячи ветхих «квадратов» были расселены. С начала 2008 года на территории области из аварийных квартир было переселено более 42 тысяч граждан.

Ранее сообщалось, что жителей 24 аварийных домов в Нижнем Тагиле планируют расселить в 2024 году.

В Нижнем Тагиле жильцов аварийного дома на Сухоложском поселке расселят раньше срока
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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Бюджет#Аварийное жилье#Финансирование#Средний Урал#Квадратный метр#Расселение#Переселение#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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