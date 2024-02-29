Путин предложил риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса вместо моратория

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В России вводится новая система проверок для бизнеса: вместо временных мораториев будет действовать риск-ориентированный подход. Такую меру предложил ввести президент Владимир Путин в послании 29 февраля.
По его словам, в стране наработан достаточный опыт в этом направлении. Если риски по какой-то сфере минимальны, то в этом случае должны действовать меры профилактики.
Данные подходы позволят снизить нагрузку на бизнес. Мера вводится с 1 января 2025 года.
Малый и средний бизнес в России получил по линии НГС кредитов на общую сумму один триллион рублей.