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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В России отменят временный мораторий на проверки бизнеса

Путин предложил риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса вместо моратория

29 февраля 2024, 11:23
Фото: 1MI

В России отменят временный мораторий на проверки бизнеса

Новое положение о проверках бизнеса в России будет закреплено законодательно.

В России вводится новая система проверок для бизнеса: вместо временных мораториев будет действовать риск-ориентированный подход. Такую меру предложил ввести президент Владимир Путин в послании 29 февраля.

По его словам, в стране наработан достаточный опыт в этом направлении. Если риски по какой-то сфере минимальны, то в этом случае должны действовать меры профилактики.

Данные подходы позволят снизить нагрузку на бизнес. Мера вводится с 1 января 2025 года.

Малый и средний бизнес в России получил по линии НГС кредитов на общую сумму один триллион рублей.

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#Общество#Бизнес#Владимир Путин#Профилактика#Отмена#Путин#Проверки#Мораторий#Дарья Бобровицкая
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