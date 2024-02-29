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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Путин: российским регионам спишут две трети бюджетных кредитов

Спишут две трети долгов: регионы России избавят от бремени бюджетных кредитов

29 февраля 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney

Путин: российским регионам спишут две трети бюджетных кредитов

Освободившиеся средства регионы Российской Федерации смогут направить на развитие объектов инфраструктуры и инвестиции.

Президент Владимир Путин 29 февраля объявил новые меры поддержки для российских регионов: субъектам федерации предлагается списать две трети долгов по бюджетным кредитам.

Снижение долговой нагрузки необходимо, подчеркнул глава государства. На деньги, которые дополнительно получат бюджеты регионов, можно будет развивать инфраструктуру, реализовывать инвестиционные проекты.

По подсчетам президента, ежегодно в регионы будет дополнительно вливаться 200 миллиардов рублей.

Кроме того, президент отметил, что регионы должны получить более широкие полномочия по распоряжению средствами на нацпроекты. В целом экономики субъектов федерации за пять лет должны стать более самодостаточными.

В Свердловской области доходы бюджета по итогам 2023 года увеличились на 20%.

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#Общество#Россия#Владимир Путин#Деньги#Кредиты#Задолженность#Регионы#Путин#Списание#Дарья Бобровицкая
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