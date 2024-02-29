Спишут две трети долгов: регионы России избавят от бремени бюджетных кредитов

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Президент Владимир Путин 29 февраля объявил новые меры поддержки для российских регионов: субъектам федерации предлагается списать две трети долгов по бюджетным кредитам.
Снижение долговой нагрузки необходимо, подчеркнул глава государства. На деньги, которые дополнительно получат бюджеты регионов, можно будет развивать инфраструктуру, реализовывать инвестиционные проекты.
По подсчетам президента, ежегодно в регионы будет дополнительно вливаться 200 миллиардов рублей.
Кроме того, президент отметил, что регионы должны получить более широкие полномочия по распоряжению средствами на нацпроекты. В целом экономики субъектов федерации за пять лет должны стать более самодостаточными.
В Свердловской области доходы бюджета по итогам 2023 года увеличились на 20%.