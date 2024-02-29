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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В России запустят новую программу «Земский работник культуры»

Земским работникам культуры будут платить в России миллион рублей

29 февраля 2024, 12:05

В России запустят новую программу «Земский работник культуры»

В 2025 году в России будет запущена новая программа «Земский работник культуры». Об этом рассказал президент РФ во время послания Федеральному собранию.

Программа будет работать по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор». Первая из них была запущена в России в 2020 году, а вторая еще раньше — в 2012 году.

Владимир Путин заявил, что работники культуры при переезде в малые города, села или деревню получат единовременную выплату в один миллион рублей. Однако специалистам есть возможность получить и два миллиона рублей. Для этого необходимо уехать работать на Донбасс, Дальний Восток или Новороссию.

Ранее в Свердловской области учительница из Алапаевска получила миллион рублей по программе «Земский учитель». Она переехала жить и работать в поселке Ключевск.

Миллион рублей получат победители конкурса «Земский учитель» в Свердловской области
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#Общество#Культура#Россия#Владимир Путин#Донбасс#Выплаты#Екатеринбург#Евгения Сафина#Послание к Федеральному собранию
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