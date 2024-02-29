Земским работникам культуры будут платить в России миллион рублей

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Программа будет работать по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор». Первая из них была запущена в России в 2020 году, а вторая еще раньше — в 2012 году.
Владимир Путин заявил, что работники культуры при переезде в малые города, села или деревню получат единовременную выплату в один миллион рублей. Однако специалистам есть возможность получить и два миллиона рублей. Для этого необходимо уехать работать на Донбасс, Дальний Восток или Новороссию.
Ранее в Свердловской области учительница из Алапаевска получила миллион рублей по программе «Земский учитель». Она переехала жить и работать в поселке Ключевск.