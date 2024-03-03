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Updated Сегодня, 06:14

В Качканаре гараж обрушился и раздавил машины скорой помощи

Новые машины скорой помощи раздавило при обрушении гаража в Качканаре

3 марта 2024, 06:12
Фото: 1MI

В Качканаре гараж обрушился и раздавил машины скорой помощи

В Качканаре крыша гаража рухнула и раздавила две новые машины скорой помощи. Известно, что это произошло вечером 2 марта.

Придавило машины обрушившейся крышей. Никто из людей не травмировался.

Работница медучреждения рассказала Е1, что на состояние боксов водители жаловались с давних времен, ремонт здесь не проводился много лет. По ее словам, первой поврежденной машине около двух лет, а второй — четыре года. Всего в гараже было три машины, третья не повреждена.

В самом учреждении пояснили, что во время обрушения людей в помещении не было. Последствия произошедшего ликвидируют, отметили представители Минздрава.

Ранее сообщалось, что в спортзале гимназии села Донское Оренбургской области рухнула крыша.

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#Происшествия#Скорая помощь#Крыша#Обрушение#Повреждения#Качканар#Гараж#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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