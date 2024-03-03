Новые машины скорой помощи раздавило при обрушении гаража в Качканаре

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Придавило машины обрушившейся крышей. Никто из людей не травмировался.
Работница медучреждения рассказала Е1, что на состояние боксов водители жаловались с давних времен, ремонт здесь не проводился много лет. По ее словам, первой поврежденной машине около двух лет, а второй — четыре года. Всего в гараже было три машины, третья не повреждена.
В самом учреждении пояснили, что во время обрушения людей в помещении не было. Последствия произошедшего ликвидируют, отметили представители Минздрава.
Ранее сообщалось, что в спортзале гимназии села Донское Оренбургской области рухнула крыша.