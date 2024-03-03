Новые машины скорой помощи раздавило при обрушении гаража в Качканаре

Работница медучреждения рассказала Е1, что на состояние боксов водители жаловались с давних времен, ремонт здесь не проводился много лет. По ее словам, первой поврежденной машине около двух лет, а второй — четыре года. Всего в гараже было три машины, третья не повреждена.