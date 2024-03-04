В Нижнем Тагиле при пожаре в садовом домике сгорел пожилой мужчина

ЧП произошло в минувшие выходные. На пульт дежурного в 21:16 поступило сообщение о возгорании на улице Балакинской. Прибывшие подразделения обнаружили, что горит садовый дом на площади 100 кв. м. Ситуация усугублялась сильным ветром и отсутствием поблизости водоемов для забора воды.