В Нижнем Тагиле при пожаре в садовом домике сгорел пожилой мужчина

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Тело пенсионера 1956 года рождения было обнаружено после пожара в Нижнем Тагиле. Полностью сгорел садовый дом, также поврежден легковой автомобиль Hyundai Accent. Об этом сообщает городской отдел надзорной деятельности и профработы Нижнего Тагила.
ЧП произошло в минувшие выходные. На пульт дежурного в 21:16 поступило сообщение о возгорании на улице Балакинской. Прибывшие подразделения обнаружили, что горит садовый дом на площади 100 кв. м. Ситуация усугублялась сильным ветром и отсутствием поблизости водоемов для забора воды.
Тем не менее с пламенем удалось справиться за 36 минут, однако дом выгорел. Также пострадало лакокрасочное покрытие припаркованной рядом иномарки.
В дальнейшем при разборе завалов дома было обнаружено тело пожилого мужчины. Как сообщили соседи, он злоупотреблял алкоголем.
Причина пожара устанавливается.
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