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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Пожар в коллективном саду в Нижнем Тагиле унес жизнь пенсионера

В Нижнем Тагиле при пожаре в садовом домике сгорел пожилой мужчина

4 марта 2024, 12:18
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила

Пожар в коллективном саду в Нижнем Тагиле унес жизнь пенсионера

В коллективном саду «Трест Тагилстрой №1» полностью выгорел садовый домик площадью 100 кв. м.

Тело пенсионера 1956 года рождения было обнаружено после пожара в Нижнем Тагиле. Полностью сгорел садовый дом, также поврежден легковой автомобиль Hyundai Accent. Об этом сообщает городской отдел надзорной деятельности и профработы Нижнего Тагила.

ЧП произошло в минувшие выходные. На пульт дежурного в 21:16 поступило сообщение о возгорании на улице Балакинской. Прибывшие подразделения обнаружили, что горит садовый дом на площади 100 кв. м. Ситуация усугублялась сильным ветром и отсутствием поблизости водоемов для забора воды.

Тем не менее с пламенем удалось справиться за 36 минут, однако дом выгорел. Также пострадало лакокрасочное покрытие припаркованной рядом иномарки.

В дальнейшем при разборе завалов дома было обнаружено тело пожилого мужчины. Как сообщили соседи, он злоупотреблял алкоголем.

Причина пожара устанавливается.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Мужчина#Иномарка#Садовый домик#Гибель человека#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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