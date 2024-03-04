Жители Нижнего Тагила в первое воскресенье весны закружились в вальсе

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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Updated Сегодня, 14:52
Более 100 участников объединила первая в этом сезоне «Танцевальная ассамблея», которая прошла в ГДДЮТ Нижнего Тагила в воскресенье, 3 марта. Об этом сообщает медиацентр образовательного учреждения.
На бал прибыли 50 танцевальных пар из разных школ города, а также взрослые участники из клуба «Большие танцы». Организаторам этого красивого мероприятия, хореографу ГДДЮТ Людмиле Борисовой вместе с командой единомышленников, удалось воссоздать атмосферу балов, которая царила в дворянских домах царской России 18-19 веков.
Мазурка, вальс, звуки живой скрипки, красивые бальные платья и высокие прически дам — все эти атрибуты перенесли зрителей в прошлое и позволили на некоторое время забыть о современных технологиях и гаджетах.
Участники представили разные танцевальные номера, а в конце вечера состоялось совместное выступление всех участников, которые исполнили попурри из танцев трех веков.
Организаторы уже пообещали сделать мероприятие традиционным.
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