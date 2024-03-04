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Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

В Нижнем Тагиле прошла «Первая танцевальная ассамблея» для детей и взрослых

Жители Нижнего Тагила в первое воскресенье весны закружились в вальсе

4 марта 2024, 14:50
Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле прошла «Первая танцевальная ассамблея» для детей и взрослых

В Нижнем Тагиле состоялся первый весенний бал. Любители старинных танцев собрались в зрительном зале Городского дворца детского и юношеского творчества.

Более 100 участников объединила первая в этом сезоне «Танцевальная ассамблея», которая прошла в ГДДЮТ Нижнего Тагила в воскресенье, 3 марта. Об этом сообщает медиацентр образовательного учреждения.

На бал прибыли 50 танцевальных пар из разных школ города, а также взрослые участники из клуба «Большие танцы». Организаторам этого красивого мероприятия, хореографу ГДДЮТ Людмиле Борисовой вместе с командой единомышленников, удалось воссоздать атмосферу балов, которая царила в дворянских домах царской России 18-19 веков.

Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Мазурка, вальс, звуки живой скрипки, красивые бальные платья и высокие прически дам — все эти атрибуты перенесли зрителей в прошлое и позволили на некоторое время забыть о современных технологиях и гаджетах.

Участники представили разные танцевальные номера, а в конце вечера состоялось совместное выступление всех участников, которые исполнили попурри из танцев трех веков.

Организаторы уже пообещали сделать мероприятие традиционным.

Дуэт из Нижнего Тагила завоевали специальный приз на областном песенном конкурсе .

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#Общество#Нижний Тагил#Мероприятие#ГДДЮТ#Школы#Танцы#Бальные танцы#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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