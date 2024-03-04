Жители Нижнего Тагила в первое воскресенье весны закружились в вальсе

На бал прибыли 50 танцевальных пар из разных школ города, а также взрослые участники из клуба «Большие танцы». Организаторам этого красивого мероприятия, хореографу ГДДЮТ Людмиле Борисовой вместе с командой единомышленников, удалось воссоздать атмосферу балов, которая царила в дворянских домах царской России 18-19 веков.