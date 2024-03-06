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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Продление «Семейной ипотеки» может спровоцировать раскол в недвижимости

Эксперты объяснили последствия продления «Семейной ипотеки» для рынка недвижимости РФ

6 марта 2024, 10:03
Фото: 1MI

Продление «Семейной ипотеки» может спровоцировать раскол в недвижимости

Ажиотажного спроса на жилищные кредиты в России после продления программы «Семейная ипотека» скорее всего не возникнет.

После того, как Минфин объявил о продолжении действия программы «Семейная ипотека» до 2030 года, эксперты проанализировали последствия для российского рынка недвижимости, пишет Newia.

По словам директора департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина» Аси Левневой, бурного спроса на данный вид кредитования ожидать не стоит по нескольким причинам.

В России сейчас наблюдается некий «перегрев» рынка жилищного кредитования, а снижение рыночных ставок, если и произойдет, то не ранее второго полугодия.

К тому же застройщикам зачастую приходится платить комиссии при выдаче льготных кредитов — к такой мере прибегают крупные банки. Это приводит к росту цен.

Напомним, что ставка по семейной ипотеке составляет 6%, первоначальный взнос покупателя — 20%. Максимально жители двух столиц могут получить 12 млн рублей, россияне, проживающие в других регионах, — 6 млн рублей.

Ранее Владимир Путин сообщил, что жители малых городов смогут претендовать на семейную ипотеку на особых условиях.

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#Общество#Экономика#Цены#Россия#Кредиты#Банки#Ипотека#Недвижимость#Рынок недвижимости#Дарья Бобровицкая
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