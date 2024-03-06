Эксперты объяснили последствия продления «Семейной ипотеки» для рынка недвижимости РФ

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
После того, как Минфин объявил о продолжении действия программы «Семейная ипотека» до 2030 года, эксперты проанализировали последствия для российского рынка недвижимости, пишет Newia.
По словам директора департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина» Аси Левневой, бурного спроса на данный вид кредитования ожидать не стоит по нескольким причинам.
В России сейчас наблюдается некий «перегрев» рынка жилищного кредитования, а снижение рыночных ставок, если и произойдет, то не ранее второго полугодия.
К тому же застройщикам зачастую приходится платить комиссии при выдаче льготных кредитов — к такой мере прибегают крупные банки. Это приводит к росту цен.
Напомним, что ставка по семейной ипотеке составляет 6%, первоначальный взнос покупателя — 20%. Максимально жители двух столиц могут получить 12 млн рублей, россияне, проживающие в других регионах, — 6 млн рублей.
Ранее Владимир Путин сообщил, что жители малых городов смогут претендовать на семейную ипотеку на особых условиях.