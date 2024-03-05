Из-под крана или из бутылки? Какую воду выбирают жители Свердловской области

Игроки рынка называют бутилированную воду в России одной из самых зарегулированных отраслей. На нее распространяется действие законов и нормативных актов из самых разных сфер — пищевой промышленности, перерабатывающей, недропользования, экологии и многих других. С этого года утилизировать упаковку должен ее производитель, а не производитель товара, как прежде. Если он не может переработать, то должен заплатить экосбор, тарифы которого выросли. Саму упаковку теперь придется покупать гораздо дороже, так как заводы уже включают экосбор в цену на товар. Торгово-промышленная палата работает с сегментом упакованной воды по трем направлениям. Помогает бизнесу найти общий язык между собой, а также с клиентом и государством.