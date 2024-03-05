Из-под крана или из бутылки? Какую воду выбирают жители Свердловской области

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
Консалтинговая компания NeoAnalytics оценивает рынок упакованной воды в России почти в 450 миллиардов рублей. Сумма включает в себя не только производство, но и импорт. За последние 7 лет рынок увеличился вдвое. Исследователи объясняют это инфляцией и проблемой изношенной водопроводной сети в стране. Спрос на бутилированную воду растет, что в свою очередь стимулирует предложение.
Всего в России около 2 тысяч производителей упакованной воды. При этом, больше половины рынка приходится всего на 20 компаний. Так, на первом месте IDS «Боржоми». Помимо одноименного бренда, она также выпускает всем известный «Святой источник». С уходом западных игроков, российские предприниматели смогли расширить рынки сбыта. Например, за год вышеупомянутая компания увеличила выручку на 19%. Второй по объемам продаж — «Холдинг Аква» с его брендами «Нарзан» и «Ессентуки» — плюс 72% к обороту. Третья — компания «Аквалайф», известная «Черноголовкой». В прошлом году ее выручка выросла более чем на 120%.
Несмотря на внешние и внутренние трудности, которые существуют при производстве, за последний год именно в сегменте воды произошла регистрация огромного количества новых отечественных продуктов, которые оказались востребованы и это позволяет надеяться на то, что рынок будет развиваться и дальше, — пояснил председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов.
По информации аналитиков госсистемы маркировки «Честный знак», объемы производства бутилированной воды в России в 2023 году выросли в полтора раза.
С приближением сезонной жары производство воды в России стабильно растет: в январе 2023 года было произведено 670 млн литров воды, а в мае уже 1 млрд литров, то есть прирост составил 58%, — отметили эксперты.
Лидере по производству — негазированная питьевая вода. Она занимает порядка 65% от общего объема рынка. Доля газированной минеральной воды — 18%, газированной питьевой — 10%, негазированной минеральной — 7%.
В прошлом году в Свердловской области насчитывалось 1295 источников централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Из них 42 поверхностных, обеспечивающих водой пользуются 58% населения и 1253 подземных — 37%. Примерно у 200 тысяч жителей региона собственные скважины или колодцы. В региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили, что более 10% проб питьевой воды не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 0,5% — по паразитологическим показателям, 3% — по микробиологическим показателям, 2,1% — по радиологическим показателям. Именно поэтому, по мнению специалистов, бутылированная вода набирают все большую популярность не только в крупных городах России, но и на Среднем Урале.
Отметим, благодаря федеральному проекту «Чистая вода» в Свердловской области уже в этом году появится пять модернизированных станций водоочистки. В Нижнем Тагиле уже стартовало строительство станции водоподготовки «Южная».
Помимо водоматов, которые стали популярными среди горожан, на полках магазинов продается большое количество бутылированной воды.
Часто берут «Святой источник». Наверно потому что популярная марка, узнаваемая, да и по телевизору мелькает. Летом фруктовую этого бренда выбирают. Bona Aqua тоже пользуется спросом, Aqua Minerale. Не так давно появилась «Сенежская». Из более дорогих уже идет минеральная — «Боржоми» и «Нарзан». Если про пятилитровые говорить — «Мою цену», «Висту», — рассказали TagilCity.ru в одном из сетевых магазинов Нижнего Тагила.
Мы также узнали мнение и у самих тагильчан. Молодежь чаще покупает газированные напитки, фруктовые. Наибольшее доверие у них вызывают «Добрый» и «Черноголовка». Что касается семейных, то здесь выигрывают водоматы «Синегорский».
Жена бывает в магазине покупает двухлитровую какую-нибудь негазированную, дети соки пьют, газировку. «Добрый» COLA берем. А так, я конечно же, около 3 раз в неделю набираю в водомате у дома или в сад ездим, на колонку. Летом я на пробежку покупаю любую по 0,5, в спорт-зал — круглогодично тоже любую питьевую и подешевле, — поделился опытом житель Нижнего Тагила Егор.
Игроки рынка называют бутилированную воду в России одной из самых зарегулированных отраслей. На нее распространяется действие законов и нормативных актов из самых разных сфер — пищевой промышленности, перерабатывающей, недропользования, экологии и многих других. С этого года утилизировать упаковку должен ее производитель, а не производитель товара, как прежде. Если он не может переработать, то должен заплатить экосбор, тарифы которого выросли. Саму упаковку теперь придется покупать гораздо дороже, так как заводы уже включают экосбор в цену на товар. Торгово-промышленная палата работает с сегментом упакованной воды по трем направлениям. Помогает бизнесу найти общий язык между собой, а также с клиентом и государством.
В питьевой воде, по отметкам специалистов, конкуренция значительно выше. И здесь важно учитывать расходы связанные с логистикой, с сырьевой себестоимостью, но давление с точки зрения добавленной стоимости тоже очень высокое. Исходя из психологии, человек не готов платить за литр обычной воды 100 рублей. А вот если она лечебная или хотя бы газированная, то расходы, конечно, растут.
Работа ведется в рамках межотраслевого экспертного совета, где представлены основные национальные ассоциации производителей, поставщиков и вся торговля. Мы стараемся вот уже почти 10 лет разрешать конфликты, которые время от времени происходят между участниками рынка. Что касается интересов потребителей, здесь мы работаем с системой «Честный знак», чтобы не допускать сложностей, которые возникают при функционировании этой системы и гарантируют безопасность и качество питьевой воды для потребителей. Третье направление это работа с органами власти. Здесь работа ведется по техническим регламентам, по контролю за соблюдением законодательства о торговых марках и еще учитывается работа с Минпромторгом, — сообщил председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов.
Одна из их главных задач в работе с сектором упакованной воды — сделать так, чтобы изменения в законодательстве были как можно менее безболезненными для всех игроков рынка. Для этого в приоритете — диалог как внутри отрасли, так и предпринимателей с государством. И тогда перемены не потопят бизнес, а смогут вдохнуть в него новую жизнь.